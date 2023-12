Manuel scoprirà la verità sulla relazione tra Viola e Damiano nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 25 al 29 dicembre. Il bambino non perderà tempo e racconterà tutto ad Antonio che sarà molto scosso da questa novità. Eugenio dovrà rispondere a diverse domande, ignaro che suo figlio sappia già tutto sulla separazione. Nel frattempo, Eduardo e Clara faranno ritorno a Napoli e dovranno affrontare l'ira di Alberto e i problemi con la giustizia.

L'attenzione di Viola e Damiano non basterà a tenere segreta la loro storia

Per Viola e Damiano arriverà il momento di assumersi le responsabilità delle loro scelte.

Il poliziotto e l'insegnante porteranno avanti la loro storia d'amore stando attenti a non farsi scoprire, ma non riusciranno nel loro intento. Manuel, infatti, dimostrerà ancora una volta di essere un bambino molto sveglio e capirà che tra suo padre e Viola c'è un rapporto importante. Il bambino non riuscirà a tenere tutto per sé e correrà dal suo amico Antonio a raccontargli quanto ha appena scoperto.

Il figlio di Viola non sembrerà entusiasta all'idea di questa novità e sarà scosso nell'apprendere che sua madre ha un altro fidanzato. Il bambino non parlerà con i suoi genitori di quello che gli ha detto Manuel, ma farà diverse domande a Eugenio. Il magistrato proverà a sviare il discorso, consapevole che prima o poi arriverà il momento di affrontare l'argomento.

Il ritorno di Clara ed Eduardo a Napoli

Sarà una settimana decisamente movimentata per Eduardo e Clara. Quest'ultima si renderà conto di non essere felice lontana da Napoli e parlerà a Sabbiese dei suoi dubbi. La donna riuscirà a convincerlo a tornare in città con lei e affrontare insieme tutto quello che verrà. Eduardo ascolterà Clara, dimostrando di essere sinceramente innamorato di lei, ma il rientro non sarà facile Ad attendere la coppia ci sarà Alberto, pieno di rabbia per la loro fuga: Palladini non avrà nessuna pietà e la sua intenzione sarà quella di strappare subito la custodia di Federico alla madre.

Sabbiese, invece, sarà raggiunto da Damiano che riuscirà a convincerlo a consegnarsi alla giustizia. Solo quando avrà pagato i suoi debiti con la legge Eduardo potrà dirsi veramente libero di ricominciare una nuova vita.

Un punto sulla lunga amicizia di Eduardo e Damiano

Damiano ed Eduardo sono amici sin dall'infanzia. Da piccoli i due giocavano tra i vicoli di Napoli, ignari del fatto che il destino li avrebbe separati per molti anni.

Sabbiese, infatti, avrebbe poi scelto di intraprendere la strada dell'illegalità, iniziando con un furto in cui aveva coinvolto anche Damiano. Quest'ultimo, però, scelse di chiamare la polizia, dimostrando di credere molto nei valori della legalità. Fino poi a diventare lui stesso un poliziotto.

Da quell'episodio le strade dei due amici si erano divise, ma il destino ha voluto farli rincontrare e il legame tra loro non si è mai spezzato, tanto che quando ne ha avuto occasione Eduardo ha difeso Damiano.