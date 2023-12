Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dall'1 al 5 gennaio 2024 rivelano che Ida sarà disperata perché prigioniera in Polonia dei suoi familiari. Diego proverà a mettersi in contatto con lei, ignaro del fatto che la ragazza venga bloccata nel suo paese dai familiari.

Viola deciderà di affrontare suo figlio Antonio, dopo aver scoperto che il bambino sa già tutto della sua relazione in corso con Damiano.

Ida prigioniera in Polonia, Diego prova a contattarla: anticipazioni Un posto al sole 1-5 gennaio 2024

Nei nuovi episodi della soap opera Ida non potrà nascondere il suo immenso dolore, visto che la stanno tenendo prigioniera in Polonia.

La donna è vittima dei soprusi dei suoi familiari, che hanno stretto un accordo economico con Roberto e Marina per impedirle di rientrare a Napoli.

La donna ha dovuto così allontanarsi per sempre da suo figlio, ignara del fatto di essere vittima di un raggiro. Diego, però, non si arrenderà e cercherà di mettersi in contatto con Ida, seppur ignaro del fatto di quello che sta realmente accadendo in Polonia.

Viola in crisi con il figlio Antonio

Viola, invece, verrà a sapere che il figlio Antonio sa già tutto in merito alla relazione in corso tra lei e Damiano. A quel punto deciderà di affrontare la questione con il suo ex Eugenio e tra i due si riaccenderanno le tensioni.

Viola dovrà fare i conti anche con le incomprensioni in corso con suo figlio Antonio.

Tale situazione finirà per rendere tutto più difficile e causerà grande sofferenza nel cuore della donna.

Anche Raffaele si mostrerà preoccupato per le tensioni in corso tra Viola e il suo ex compagno Nicotera. Il portiere di Palazzo Palladini temerà soprattutto per le conseguenze che tali situazione possa avere sulle sorti del piccolo Antonio.

Guido, invece, si ritroverà ad affrontare una serie di litigi che vedranno coinvolti i membri delle famiglie Altieri e Cerruti.

Antonio ha scoperto la verità su Viola e Damiano

Nelle puntate precedenti della soap opera di Rai 3 il figlio di Damiano ha scoperto la verità sulla relazione in corso tra suo padre e Viola.

A quel punto ha scelto di comunicare la notizia anche al suo amico del cuore Antonio, informandolo del fatto che sua mamma avesse iniziato una storia d'amore insieme al poliziotto.

Un duro colpo per il piccolo Antonio, ancora provato dalla notizia della fine della relazione tra il padre Eugenio e la mamma Viola. Per il ragazzino non sarà facile accettare questa novità e non si esclude che tale relazione possa minare il rapporto madre - figlio nel corso dei prossimi episodi della soap opera previsti nel 2024.