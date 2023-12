Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 18 al 22 dicembre in prima visione assoluta rivelano che ci sarà spazio per una trappola che verrà messa in piedi da Roberto Ferri ai danni della mamma di Tommaso.

Ida verrà portata in Polonia con la scusa di poter riabbracciare i suoi familiari ma, in realtà, Ferri deciderà di corrompere i familiari della donna offrendo loro una ingente somma di denaro così da convincerla a non farla tornare più a Napoli.

Speranza, invece, non si rassegnerà alla fine della sua relazione con Samuel e si lascerà andare ad dei momenti di grande sconforto.

Roberto, Marina e Ida volano in Polonia: anticipazioni Upas dal 18 al 22 dicembre

Marina e Roberto metteranno piede in Polonia assieme a Ida e al piccolo Tommaso. I Ferri studieranno tutto a tavolino e vorranno che la ragazza veda questo viaggio come se fosse un regalo: in questo modo potrà rivedere i suoi amati familiari che non vede da svariato tempo.

Tuttavia, quella architettata dai due coniugi è una trappola, dato che hanno intenzione di lasciarla definitivamente in Polonia e in tal modo evitare che possa rimettere piede a Napoli, dove darebbe solo "fastidio" circa le scelte da fare sul bambino.

Nella poverissima casa di Ida, verranno accolti da Magdalena e Marek, zia e cugino della ragazza.

Ida avrà modo di presentare il suo bambino al padre, che vive attaccato alla bombola d'ossigeno.

Magdalena si rivelerà subito una perfetta complice per l'astuto Ferri, dato che la donna si mostrerà stanca di accudire suo fratello e Ida è l'unica persona che potrebbe darle una mano.

Roberto vuole corrompere i familiari della mamma di Tommy, Speranza soffre

Per questo motivo, Roberto intende corrompere e scendere a patti con la donna, provando a convincerla attraverso una ingente somma di denaro.

Solo in questo modo potrà far sì che Ida resti fissa in Polonia e in questo modo si allontanerebbe sia da Diego che dal piccolo Tommaso.

Speranza, invece, continuerà ad essere sofferente per la fine della sua relazione con Samuel: la donna non riuscirà a darsi pace dopo che il ragazzo ha deciso di mettere la parola fine alla loro relazione e troverà pieno sostegno in Guido e Mariella.

Samuel si è preso le sue responsabilità

Nelle puntate precedenti della soap, Samuel ha deciso di prendersi le sue responsabilità comunicando alla fidanzata la decisione di chiudere la loro relazione.

Un addio dovuto alla tresca clandestina che il ragazzo sta portando avanti da un po' di tempo con Micaela, la quale ha saputo far breccia nel suo cuore.

Cosa succederà adesso? Samuel vorrà uscire allo scoperto con Micaela? I fan della soap opera si dicono poco convinti di questa possibile nuova coppia.