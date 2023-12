Nelle puntate della soap opera Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 25 al 29 dicembre 2023, Clara ed Eduardo ritornano a Napoli e l'avvocato Alberto Palladini vorrà vendicarsi della sua ex per avergli portato via il figlio Federico.

Palazzo Palladini festeggia il Natale

Durante la fuga Clara si lascerà travolgere dai dubbi, fino a decidere di voler rientrare in Italia e tenterà di convincere Eduardo a seguirla. Dopo vari tentennamenti, l'uomo accetterà di ritornare con lei a Napoli. Ben presto Damiano verrà a sapere da Rosa del loro ritorno e tenterà di convincere l'amico a costituirsi alle forze del'ordine.

Non sapendo nulla di questo rientro, intanto, Alberto sarà sempre più in pena a causa della lontananza del figlio soprattutto nei giorni di Natale.

Gli abitanti di palazzo Palladini saranno impegnati nei festeggiamenti del Natale che verranno allietati dalla decisione di Raffaele di far trasvestire Otello da Babbo Natale.

Viola e Damiano cercheranno di nascondere la propria relazione ai rispettivi figli. Nonostante tutti i loro sforzi, il piccolo Manuel si renderà presto conto che c'è qualcosa fra di loro e lo riferirà all'amichetto Antonio. A differenza del figlio di Damiano, quest'ultimo non la prenderà affatto bene e inizierà a comportarsi in maniera molto strana, facendo anche molte domande a papà Eugenio sull'argomento, che non saprà cosa rispondergli.

Micaela ottiene successo in radio

Guido e Mariella ospiteranno all'ultimo minuto Luca per la cena di Natale, trovandosi molto bene con lui. La situazione si rattristerà però quando la malattia del medico si farà nuovamente viva all'improvviso. Intanto Mariella tenterà di capire perché Serena sia così disponibile con lei.

Dopo aver dimenticato di comprare un regalo per Otello nel suo recente viaggio in Sicilia, Renato chiederà aiuto a Raffaele per rimediare all'errore.

Intanto Micaela riscuoterà molto successo in radio grazie al suo pensiero anticonformista sulle festività natalizie, anche se Filippo non gradirà alcune delle sue esternazioni. Intanto la ragazza si scontrerà con Samuel perché non intende avere una relazione seria con lui. A quel punto, il giovane chiederà aiuto a Nunzio per trovare una soluzione.

Infine Eduardo minaccerà Alberto, poco prima di decidere di consegnarsi alla polizia.

Il punto sulla disputa fra Alberto e Clara per il figlio

Clara perderà la custodia del figlio Federico nei prossimi episodi? Alberto sarà sul piede di guerra nei suoi confronti e potrebbe utilizzare le proprie conoscenze da avvocato per riavere il figlio.

Palladini, infatti, rifletterà se utilizzare in tribunale la fuga della sua ex con Eduardo. Nonostante tale possibilità Alberto potrebbe comunque riflettere sui propri intenti per tutelare il benessere del figlio, già provato per i cambiamenti dell'ultimo periodo. In tutto questo va anche considerato l'affetto che Palladini ancora prova verso Clara.