Un posto al sole andrà in onda anche nei giorni di Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre), al solito orario delle 20:50 circa su Rai 3. In queste due puntate Alberto Palladini sarà tutt'altro che felice a causa della mancanza del figlio. Federico, però, sta per tornare a Napoli perché sua madre convincerà Eduardo a interrompere la loro fuga all'estero.

Nel frattempo, nonostante l'allegria tipica delle festività natalizie, qualcuno a Palazzo Palladini sarà tormentato da una grave malattia: si tratta di Luca De Santis. Con Giulia in Sicilia dalla sua famiglia, il dottore sarà invitato da Guido e Mariella, ma sprofonderà nell'angoscia a causa del morbo di Alzheimer.

Clara convince Eduardo a tornare a Napoli

Aria di Natale nella puntata di lunedì 25 dicembre. A Palazzo Palladini c'è chi sarà alle prese con i preparativi del tradizionale cenone della Vigilia e chi, invece, sarà sul punto di apportare una grossa svolta alla propria vita. Clara, a quanto pare, non vorrà più continuare a vivere come una fuggiasca, per questo motivo riuscirà a convincere Eduardo Sabbiese a rientrare a Napoli insieme a lei. Nel frattempo Alberto continuerà a soffrire la mancanza del figlio Federico, portato all'estero da sua madre a sua insaputa. Le festività natalizie non faranno altro che accentuare la solitudine in Alberto, ma presto l'avvocato Palladini potrà riabbracciare il figlio.

Nel frattempo Raffaele assegnerà un simpatico compito a Otello, in modo che possa contribuire a diffondere lo spirito del Natale.

Manuel svela ad Antonio che i loro genitori stanno insieme

Attraverso l'appuntamento di martedì 26 dicembre la soap opera tornerà a concentrarsi sulla nuova coppia Viola e Damiano. I due hanno iniziato a vivere il loro amore alla luce del sole, anche se per il momento i rispettivi figli sono stati tenuti all'oscuro della loro relazione.

In realtà Manuel, che è un ragazzino perspicace, capirà che suo padre sta insieme alla madre di Antonio e lo metterà al corrente della sua intuizione.

Intanto il primo Natale a Palazzo Palladini porterà un bel po' di angoscia nel cuore di Luca De Santis, a causa della sua malattia sempre più predominante. Il primario sarà invitato da Guido e Mariella, rivelandosi una piacevole sorpresa per tutti.

Ipotesi su Luca: muore

Luca De Santis è tornato a Palazzo Palladini dopo due decenni circa. Con il ritorno del dottore, Giulia Poggi ha avuto modo di innamorarsi, ma la gioia non è durata a lungo a causa della malattia dell'uomo: ha il morbo di Alzheimer. Purtroppo questo male non è guaribile, anche se Luca sta cercando di contenere i sintomi attraverso l'uso dei medicinali. Per questo motivo nelle prossime puntate di Un posto al sole si potrebbe assistere alla sua dipartita. Giulia dovrà affrontare un lutto, dicendo addio all'uomo che le ha fatto battere forte il cuore in questi ultimi mesi.