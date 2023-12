Esra Dermancıoğlu, l'attrice che presta il volto a Behice nella fortuna soap tv turca Terra amara, è stata questo pomeriggio ospite di Verissimo. Tra i tanti temi affrontati, davanti a Silvia Toffanin la Dermancıoğlu ha svelato anche un retroscena legato alla trama, evidenziando come sia stata lei stessa a suggerire agli autori il suo suicidio.

In un primo momento, di fatti, era previsto che Behice inciampasse e cadesse accidentalmente in un burrone. Alla fine invece, seguendo un epilogo coerente con il tenore del personaggio, Behice decide di togliersi la vita volontariamente gettandosi nel vuoto con un beffardo sorriso sul volto.

Silvia Toffanin ha ospitato Esra Dermancıoğlu nel suo studio

Accolta da un grande applauso negli studi di Verissimo, Esra Dermancıoğlu ha parlato innanzitutto del grande amore che prova per l'Italia, l'affetto palesato le è stato ampiamente ricambiato. Sono sempre più numerosi i fan infatti che riempiono di complimenti la sua pagina Instagram, sotto i post che l'attrice ama condividere.

Esra ha offerto interessanti spunti anche sulla propria vita privata raccontando di avere un ottimo rapporto con sua figlia e di essere single al momento. L'attrice turca ha aggiunto di amare molto le feste, per il suo compleanno (che cadrà il 7 dicembre prossimo) ne preparerà una con gli amici e gli affetti più cari.

Il retroscena su Terra amara: la fine di Behice doveva essere diversa

Per quanto riguarda Terra Amara, l'attrice ha affermato che per lei è stata un'esperienza meravigliosa raccontando anche un aneddoto sulla scena finale del suo personaggio. Era infatti previsto che Behice cadesse all'indietro inciampando, Esra ha però richiesto agli autori di modificare il tutto e girare la scena in modo diverso.

Behice, infatti, al momento dell'addio si suicida con il sorriso sulle labbra: è lei insomma a decidere come andarsene.

In trasmissione Ezra ha mostrato un lato di sé molto simpatico che nulla ha a che vedere con la perfida Behice interpretata in Terra amara, la soap turca che l'ha portata al grande successo in Italia.

Il personaggio di Behice ha lasciato il segno a Cukurova

Arrivata a Cukurova, la zia di Mujgan ne ha combinate di tutti i colori, agendo contro chiunque ostacolasse i suoi piani. Prima di lasciare la soap, Behice ha anche tolto la vita a Hunkar, una delle protagoniste più amate, gettando nello sconforto la famiglia Yaman. Non è stato facile per Zuleyha e Demir trovare le prove dell'omicidio, ma alla fine Behice è stata messa con le spalle al muro. L'uscita di scena è stata fedele al personaggio che pur di non dare a Demir la soddisfazione di ucciderla ha preferito lanciarsi da un burrone.

Come di consueto, Silvia Toffanin ha annunciato un'anticipazione molto importante che riguarda la soap turca.

Il personaggio di Mujgan, infatti, morirà nella puntata in onda domani, 3 dicembre: la scena è stata mostrata in anteprima. Ezra Dermancıoğlu ha alla fine salutato Silvia Toffanin sulle note di That's amore ricevendo dalla padrona di casa un mazzo di fiori e un cestino con tutto l'occorrente per preparare delle farfalle al pomodoro, uno dei suoi piatti preferiti.