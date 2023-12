Nella puntata serale di Terra amara che il pubblico avrà modo di vedere il 3 dicembre dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5 Zuleyha Altun partirà per Cipro dopo aver scoperto la doppia vita del marito. Mujgan Hekimoglu, invece, accetterà un lavoro ad Istanbul mentre Umit e Fikret sigleranno un nuovo patto per rovinare Demir Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan svela a Zuleyha la tresca tra Demir e Umit

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Mujgan avrà una lite con Fikret dopo la scoperta che ha avuto una storia con Umit. La pediatra a questo punto deciderà di vendicarsi svelando a Zuleyha della tresca tra la sua collega e Demir.

Allo stesso tempo, quest'ultimo si recherà dal procuratore per chiedergli il motivo della liberazione di Fikret. L'uomo infatti esigerà una spiegazione altrimenti provvederà a farsi giustizia da solo.

Nel frattempo alla tenuta Yaman ci sarà un clima molto pesante. Sevda apparirà molto preoccupata per sua figlia, in ospedale in seguito ad una drammatica caduta per le scale. L'artista a questo punto proverà a chiamare Umit per ricucire i rapporti con lei se la telefonata non venisse ascoltata da Sermin. In questo modo, la cugina di Demir capirà che tra le due donne c'è qualcosa di più di un semplice rapporto di amicizia. Per questo motivo, Sermin deciderà di informare Fusun della sua scoperta.

Fikret e Umit organizzano un nuovo piano contro Demir

Zuleyha, nel frattempo, prenderà una decisione spiazzante dopo la scoperta della relazione clandestina tra Umit e Demir. La protagonista della soap opera venderà le azioni dell'Adnan Yaman Holding in quanto decisa a scappare da Cukurova insieme ai figli. Fikret e Umit, invece, si incontreranno nuovamente.

In questo frangente, i due metteranno in azione un altro piano per vendicarsi di Demir. Un incontro che sarà spiato da Mujgan, la quale prenderà una decisione sofferta. La pediatra infatti accetterà un lavoro ad Istanbul, tanto da dare le dimissioni all'ospedale di Cukurova. La donna a questo punto salirà a bordo dell'aero per occuparsi del trasloco all'oscuro che Fikret abbia intenzione di chiederla in sposa.

Zuleyha parte per Cipro con i figli

Zuleyha, intanto, sarà in procinto di partire per Cipro insieme ad Adnan e Leyla. Cetin e Gulten a questo punto aiuteranno la protagonista a fare le valige. Una partenza che arriverà alle orecchie di Demir, che proverà a fermare sua moglie sebbene invano. Fikret, invece, chiederà l'approvazione di Fekeli e Lutfiye per chiedere la mano di Mujgan se non accadesse il drammatico colpo di scena. La radio informerà che l'aero è caduto provocando la morte della pediatra e degli altri passeggeri.