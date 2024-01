Si è conclusa in queste ore l'esperienza di Matthew e Mew ad Amici. Al termine del daytime che è andato in onda il 9 gennaio è stato ufficializzato l'addio dei due cantanti alla scuola con un annuncio che ha spiazzato i telespettatori. Gli allievi hanno abbandonato la trasmissione per motivi personali e già in mattinata sono stati visti e fotografati alla stazione Tiburtina intenti a prendere un taxi.

La conferma dopo i rumor

La classe di Amici 2023/2024 perde due protagonisti: martedì 9 gennaio Mew e Matthew hanno abbandonato la scuola per motivi personali (che ancora non sono stati resi noti).

Poco prima dell'inizio del daytime sui social network è apparsa una foto che mostrava i due allievi alla stazione Tiburtina mentre stavano prendendo un taxi. Chi si è imbattuto per caso nella coppia, inoltre, ha fatto sapere che erano fuori dalla casetta già dalla mattina, ma che non hanno spiegato il perché.

Alla fine del pomeridiano è stata la produzione a confermare l'addio dei due talenti alla trasmissione con un comunicato che è apparso in sovrimpressione intorno alle ore 16:30.

"Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici per motivi personali", queste sono le parole con le quali la produzione ha ufficializzato l'uscita di Valentina e Matteo dal cast di quest'anno.

L'avvistamento e l'ufficialità su Canale 5

Chi ha incontrato Mew e Matthew alla stazione Tiburtina ha anticipato gli addetti ai lavori e la notizia che è stata data al termine del daytime di Amici del 9 gennaio.

Ancora non si sa perché i due allievi abbiano abbandonato la scuola, ma probabilmente saranno loro stessi a spiegarlo tra qualche giorno quando riprenderanno possesso dei loro profili social.

I due cantanti non parteciperanno più alle registrazioni e quindi non concorrono per la conquista di un posto nel cast della prossima fase del talent show, quella serale che inizierà attorno a metà marzo su Canale 5.

L'amore nato in casetta

Mew e Matthew sono entrati a far parte della classe 2023/2024 di Amici a metà settembre, ovvero nella puntata in cui sono stati scelti i titolari di quest'edizione.

La ragazza ha subito trovato in Lorella Cuccarini una tutor affidabile e sulla quale ha sempre potuto contare, mentre Matthew ha cambiato squadra dopo un paio di mesi perché non si sentiva apprezzato da Rudy Zerbi (è entrato a far parte del team capitanato da Anna Pettinelli).

A poche settimane dall'inizio del programma, inoltre, tra i due è nato l'amore, tant'è che sono stati i primi a fidanzarsi e a diventare quasi inseparabili in casetta.

Al rientro dalle vacanze di Natale, però, motivi personali ancora non precisati hanno costretto Matthew e Mew ad abbandonare la trasmissione.