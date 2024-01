Cosa sta succedendo nella scuola di Amici? Molti fan se lo stanno chiedendo da quando sul web è stata pubblicata una foto che mostra Mew e Matthew all'esterno della casetta. La pagina X Gossip Tv ha riportato la segnalazione di chi dice di aver incontrato i due allievi in stazione la mattina del 9 gennaio con valigie e buste come se fossero in partenza. C'è già chi ipotizza che i cantanti potrebbero aver abbandonato il talent, ma anche chi sostiene che l'uscita potrebbe essere momentanea.

La segnalazione su Mew e Matthew

A due giorni dalla nuova registrazione di Amici sul web ha preso piede una segnalazione: Mew a Matthew sono stati visti e fotografati a Tiburtina la mattina del 9 gennaio, quindi durante la settimana e con le lezioni ancora in corso.

"Mew e Matthew alla stazione mentre prendono un taxi stamattina", si legge sulla pagina X di Gossip Tv.

Questo account riporta sempre le anticipazioni al termine delle riprese del talent show, quindi i telespettatori lo considerano abbastanza attendibile su tutto quello che riguarda la trasmissione di Maria De Filippi e i suoi protagonisti.

Cosa ci facevano i due allievi della scuola fuori dalla casetta? Questa domanda non ha ancora trovato una risposta "ufficiale", ma in rete circolano diverse ipotesi su cosa potrebbe essere successo e sul perché la coppia non fosse agli Elios come tutto il resto della classe.

Il parere di chi guarda il programma

Sotto al post di X, che è stato dedicato a questo insolito avvistamento, è possibile trovare i commenti di chi cerca di capire cosa possa essere accaduto nella scuola dopo l'ultima registrazione.

"Che succede?", "Matthew è andato via?", "Siamo sicuri che la foto sia nuova?", "Che significa?", "Ma se sono tornati a casa per Natale, come fanno a essere di nuovo fuori?", "Che paura", "Come mai non sono in casetta?", queste sono alcune delle domande che i fan si sono fatti dopo aver visto la foto di Mew e Matthew in stazione intenti a prendere un taxi.

Il profilo che per prima ha riportato questa segnalazione, inoltre, in un altro post specifica che i due allievi potrebbero essere usciti temporaneamente dalla scuola, quindi è troppo presto per parlare di possibili eliminazioni o abbandoni.

La crisi dopo le critiche di Rudy

I fan di Matthew sono in ansia soprattutto perché l'ultima puntata è stata molto difficile per il cantante del team Pettinelli.

Anche il daytime che è andato in onda l'8 gennaio ha mostrato le lacrime che Matthew ha versato in casetta, dove è rientrato quando la registrazione del 14° speciale era ancora in corso.

L'allievo non ha trattenuto il pianto di fronte alle pesanti critiche che Rudy Zerbi ha fatto alla sua esibizione, giudicata prevedibile e insufficiente. L'insegnante, inoltre, ha detto che il suo ex alunno sarebbe peggiorato da quando ha cambiato squadra e che a un'altra sua performance (un brano di Renato Zero, "I migliori anni della nostra vita"), gli ha dato 0 come voto.