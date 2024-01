Josie sarà una delle protagoniste principali delle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4. La sua storia complicata con Paul finalmente decollerà, tanto che i due decideranno di sposarsi. Peccato che Paul sia certo che la sua Josie muoia come fu per l'ex moglie Romy, stroncata da una sostanza letale accidentalmente somministrata da Annabelle.

Anche Josie attraverserà un periodo molto difficile prima della proposta di matrimonio. Erik le confesserà di non essere il suo vero padre, cancellando in un solo attimo tutte le sue certezze.

Paul rivive l'incubo legato alla morte di Romy

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore, Paul sarà sopraffatto da sentimenti contrastanti dopo che Josie gli proporrà di celebrare il loro matrimonio in un prato tra le colline. Lo scenario suggestivo gli ricorderà le sue precedenti nozze con Romy, che perse i sensi proprio nel loro giorno più bello.

Sarà così che Paul comincerà a essere tormentato dal pensiero ossessivo che possa succedere qualcosa anche a Josie.

La situazione si complicherà quando Paul farà incubi continui, con Josie che cade esanime a terra per poi morire, colpita dalla stessa sorte della sfortunata Romy.

Una scelta difficile

Davanti a tutto quel malessere, Josie proverà a convincere Paul che non le succederà nulla.

Tuttavia, quando Paul le confesserà di essere tormentato da incubi notturni nei quali lei perde la vita, sarà costretta a prendere una decisione difficile.

Sebbene a malincuore, Josie annullerà il matrimonio. A quel punto entreranno in gioco Erik e Yvonne, che faranno di tutto per far celebrare le nozze. Erik proverà convincere il barone ad affittare la torre per allestire il ricevimento, mentre Yvonne si rimboccherà le maniche cucinando i biscotti della fortuna.

Per fortuna Paul riuscirà a superare la sua paura e arriverà il tanto atteso giorno del matrimonio con Josie.

Chi era Romy in Tempesta d'amore e come è morta

Gli affezionati telespettatori di Tempesta d'amore si ricorderanno della dolce Romy, l'impiegata del ristorante nel Fürstenhof. Romy si innamorò di Paul e, come Josie, non fu facile conquistare le sue attenzioni.

I due iniziarono a frequentarsi, ma un incidente li separò.

Paul, vittima dell'incidente, allontanò Romy da lui credendola colpevole di quanto successo. Distrutta, si legò a Goran. Divorato dalla gelosia, Paul si accorse di amare profondamente Romy e le chiese di perdonarlo facendole la proposta di matrimonio, che accettò.

Purtroppo Romy si sentì male nel giorno delle sue nozze e dopo essere stata portata in ospedale, morì per una grave insufficienza cardiaca. Ad avvelenarla, anche se non intenzionalmente, fu Annabelle. Per Romy non ci fu nulla da fare, poiché i medici non trovarono in tempo un donatore di cuore compatibile.