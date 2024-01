In Terra Amara Züleyha si deciderà ad appropriarsi delle quote della holding Yaman che sono di proprietà di Hakan. Addirittura lo farà rapire e lo minaccerà, puntandogli una pistola contro. A un certo punto da quell'arma, però, partirà un colpo e Hakan verrà ferito in fronte.

Il rapimento di Hakan

Hakan sarà giù di morale per il fatto che Züleyha abbia scoperto la verità sulla sua identità. Nell'ufficio dell'officina parlerà della cosa con Abdülkadir e si dirà convinto che prima o poi riuscirà a risolvere le cose. Quando prenderà la macchina per andare via durante il tragitto incontrerà qualcosa di strano.

Lungo la strada sono stati messi dei cavi di acciaio, che spingeranno Hakan a perdere il controllo dell'auto.

Appena scenderà per controllare l'accaduto degli uomini apriranno il fuoco contro di lui e uno di loro tramortirà Hakan dandogli un colpo sulla nuca.

La minaccia di Züleyha

Hakan si ritroverà legato a una sedia e con il viso coperto penserà che a fargli questo scherzo sia stato un certo Arvatun, proprio per questo gli urlerà: "Se hai il coraggio devi affrontarmi faccia a faccia". Quando qualcuno gli toglierà il cappuccio dalla testa, però, Hakan si renderà conto che la persona che lo tiene sotto tiro è Züleyha.

Alla donna non interesserà più Hakan, vorrà soltanto che le restituisca la quota delle azioni della holding Yaman e in più deve lasciare per sempre Çukurova.

Züleyha mostrerà a Hakan il contratto in cui deve dichiarare di volerle traferire volontariamente le azioni e poi gli punterà una pistola contro.

Hakan rischia di morire

"Ti amo Züleyha, a me non interessano i soldi - dirà Hakan spiegando il motivo del suo arrivo a Çukurova - sono arrivato perché il mio amico Demir mi ha pugnalato alle spalle, volevo sono una vendetta finanziaria, ma tutto è cambiato quando mi sono innamorato di te".

Hakan si rifiuterà di firmare il contratto e Züleyha farà accidentalmente partire un colpo quando Fikret arriverà e chiamerà il suo nome. Prenderà la fronte di Hakan solo di striscio, ma la ragazza non si arrenderà, sembrerà quasi pronta a farlo fuori. Solo l'intervento di Fikret servirà a bloccarla e Hakan potrà fuggire via.

Hilal Altınbilek presente in tutte le puntate della soap

Tra i principali protagonisti di Terra amara l'interprete di Züleyha (Hilal Altınbilek) è l'unica a essere presente in tutte le puntate della serie. Il suo personaggio non fa parte delle morti che hanno caratterizzato la storyline delle quattro stagioni.

Molti interpreti hanno deciso di lasciare la produzione per dedicarsi ad altri progetti. A differenza dei prodotti televisivi italiani, in cui gli episodi sono più corti (circa un'ora) e con cicli più brevi (in media dodici episodi), in Turchia una stagione può durare anche per 40 puntate (ognuna di una durata di circa due ore e mezza), per questo tanti protagonisti si perdono per strada, in quanto non sempre disposti a partecipare a più di due stagioni. Hilal Altınbilek, invece, ha deciso di restare fino alla fine, in quanto Terra amara ha veramente dato una svolta alla sua carriera.