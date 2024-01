Perché Mew e Matthew hanno lasciato Amici? I fan se lo stanno chiedendo da quando su Canale 5 è stato ufficializzato l'abbandono dei due con un comunicato. La cantante in qualche modo ha fatto chiarezza su alcuni rumor che impazzano in rete da quando si è saputo del suo addio alla scuola con il fidanzato: tramite alcuni like che ha lasciato su X ha smentito le voci che la volevano in dolce attesa o in fuga d'amore con il compagno.

La notizia dell'abbandono di Mew e Matthew

Matthew e Mew hanno abbandonato la scuola di Amici, è questo il comunicato che è apparso su Canale 5 al termine del daytime del 9 gennaio.

La produzione non ha spiegato cosa c'è dietro all'improvvisa e inaspettata uscita dei cantanti, ma si sono limitati a parlare di "motivi personali" che hanno costretto i due a prendere questa decisione.

I fan del talent show avevano intuito che fosse successo qualcosa già stamattina, quando sul web ha cominciato a circolare una foto che mostrava i due ormai ex allievi in stazione prima di prendere un taxi.

Questa segnalazione ha trovato conferme alla fine della puntata odierna del programma, che quindi d'ora in poi dovrà fare a meno di due ragazzi molto amati dal pubblico.

La precisazione dell'ex titolare della scuola

La notizia dell'abbandono di Mew e Matthew ha spiazzato i fan, ma ha anche dato il via a una serie di ipotesi su cosa possa essere accaduto nelle ultime ore: quali sono i veri motivi dell'addio?

Sui social network, in particolare, c'è chi ha iniziato a fantasticare su una possibile gravidanza della cantante, una novità che avrebbe costretto sia lei che il fidanzato a ritirarsi da Amici. Un'altra teoria piuttosto gettonata tra i telespettatori, però, è quella della fuga d'amore che la coppia avrebbe messo in atto soprattutto a tutela di Matthew, fortemente criticato da due insegnanti su tre e per nulla convinto di accedere al serale.

Con alcuni like che ha lasciato su X, però, Mew ha voluto smentire questi rumor.

"Palese che di mezzo non ci sia nessuna fuga d'amore e neppure una gravidanza", questo è uno dei messaggi che l'ormai ex allieva ha apprezzato dopo la messa in onda del daytime del 9 gennaio.

"Dev'essere successo qualcosa di grave, oggi stavano proprio male", "Dev'esserci una motivazione più particolare perché se lui fosse impazzito e lei l'avesse seguito l'avrebbero mostrato sicuramente e avrebbero fatto il 130% di share", questi sono altri due post ai quali la giovane ha messo mi piace di recente.

Il percorso e i primi posti nelle gare

Mew è stata una delle protagoniste indiscusse della 23esima edizione di Amici. Sin dal suo ingresso nella scuola a metà settembre ha attirato l'attenzione dei professori e del pubblico, conquistando tutti con la sua voce (risultando l'allieva con la media voti più alta durante le gare di canto).

In tutte le 14 puntate alle quali ha partecipato è sempre riuscita ad arrivare tra i primi posti, proponendo ai giudici esterni cover particolari e ricercate.

Negli ultimi mesi la giovane ha anche pubblicato due inediti "Mercoledì mai" e "Vivo", mostrando sfaccettature diverse del suo talento.

Dall'inizio di questa stagione Mew è stata considerata dai fan e non solo una candidata alla vittoria finale, ma la notizia dell'addio al programma in coppia con Matthew (il suo fidanzato) cambia le carte in tavola.