Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 da lunedì 1 a venerdì 5 gennaio 2024 annunciano che Alberto chiederà a Clara di poter passare un po' di tempo con il piccolo Federico. Viola Bruni, invece, sarà disperata perché suo figlio Antonio comincerà a trattarla freddamente e chiederà a Eugenio di parlare con lui. Intanto Ida vuole fuggire dalla Polonia dove viene tenuta prigioniera falla sua famiglia e fare ritorno in Italia per riabbracciare il figlio Tommaso.

Speranza volta pagina dopo Samuel

Sarà un Capodanno intenso a Palazzo Palladini con Guido che dovrà affrontare le turbolenze tra sua moglie Mariella e la vicina Serena.

Intanto Speranza sarà pervasa da un senso di tristezza perché il suo ex sta frequentando Micaela. E mentre la nuova coppia si accingerà a vivere la relazione alla luce del sole, Speranza prenderà una decisione inaspettata e volterà pagina dopo la fine della sua storia d’amore con Samuel.

Viola, disperata per Antonio, decide di chiedere aiuto all'ex marito

A casa di Viola Bruni l’aria sarà sempre più tesa. Il piccolo Antonio, che ormai ha scoperto che sua madre e il papà di Manuel stanno insieme, inizierà a trattare con freddezza Viola.

La professoressa Bruni sarà molto sofferente per il comportamento del figlio e chiederà al sua ex Eugenio di fare qualcosa, sperando di fargli affrontare questo delicato argomento col bambino.

Ida vuole a fuggire dalla Polonia, Clara ha paura di perdere Federico

Mentre Ida si trova prigioniera della sua famiglia in Polonia, lontana dal figlio e da Napoli, Diego avrà non poche difficoltà a mettersi in contatto con lei.

La mamma di Tommaso, però, non se ne starà con le mani in mano e farà di tutto pur di fuggire, ma non sarà un’impresa facile per lei.

Intanto Alberto vorrà portare via il figlio Federico per un po’ di tempo, ma Clara avrà timore che non glielo riporti più indietro. Davanti a questa difficile decisione da prendere, la donna sarà profondamente turbata.

Ipotesi sul futuro: Federico sarà sequestrato dal padre, Diego può riuscire a salvare Ida

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Clara dovrà prendere una decisione seguendo il proprio istinto: affidare o meno il figlio a suo padre. La donna avrà molta paura di perdere il bambino, ma alla fine potrebbe finire per fidarsi di Alberto. Non si esclude però che auest’ultimo possa poi anche decidere di non riportarlo più alla madre.

Diego, invece, è sempre più in ansia perchè non ha avuto più notizie di Ida da prima di Natale e ben presto potrebbe capire che c'è qualcosa che non va. Non si esclude che alla fine sarà proprio lui a salvarla dalle grinfie della sua famiglia.