Lutfiye incoraggerà Zuleyha a non smettere di sperare nelle future puntate di Terra Amara in onda nel corso del mese di gennaio. "Sentirai di nuovo la voce di Demir", dirà la donna che dopo la scomparsa di Yaman è diventata un punto di riferimento per Zuleyha. Quest'ultima intanto insisterà affinché Lutfiye si trasferisca definitivamente alla villa.

Lutfiye sarà sempre più preziosa per Zuleyha

Per Zuleyha le giornate trascorreranno tra gli impegni dell'azienda e i bambini, ma la mancanza di Demir sarà molto forte. La signora Altun sarà ogni giorno più triste per l'assenza di suo marito e non sapere dove si trovi sarà un peso insopportabile.

A stare accanto a Zuleyha in questo momento così complicato sarà Lutfiye che dopo l'esplosione al ranch di Fekeli si è trasferita alla villa con Ali Rahmet e Fikret.

Presto i pettegolezzi su una presunta relazione tra Zuleyha e Fikret hanno preso il sopravvento. I due uomini sono andati via, mentre Lutfiye è rimasta a villa Yaman per non lasciare Zuleyha da sola. A ostacolare la sua presenza, però, ci ha già pensato Sermin, la quale ha insinuato che sia un'approfittatrice e con il passare del tempo sarà sempre più ostile.

Il fastidio di Sermin nei confronti di Lutfiye

Sermin non sopporterà la presenza di Lutfiye e la accuserà spesso di essere una scroccona, ma Zuleyha ignorerà le insinuazioni della cugina di Demir.

Per lei Lutfiye diventerà un sostegno troppo importante e nei momenti di incertezza sarà sempre pronta a farle tornare la voglia di lottare. "Sentirai ancora la voce di Demir", assicurerà Lutfiye a Zuleyha.

La zia di Fikret si darà da fare anche per organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini e Zuleyha le chiederà di restare definitivamente alla villa.

La verità sulla scomparsa di Demir: l'uomo non tornerà più

Demir è scomparso dopo un agguato alla villa e nessuno sa dove si trovi. In realtà le speranze di Zuleyha e Lutfiye si dimostreranno vane, perché l'uomo è morto lo stesso giorno della sua sparizione. Gli uomini di Abdulkadir lo hanno catturato con lo scopo di tenerlo prigioniero, ma Demir ha tentato di fuggire rubando a uno di loro una pistola.

Quando Yaman ha iniziato a fare fuoco, i rapitori hanno risposto e lo hanno ucciso.

Il suo corpo è stato nascosto nel frigorifero di un magazzino abbandonato, ma Hakan e Abdulkadir sono ancora all'oscuro di tutto. I due soci, infatti, avevano ordinato che Demir fosse soltanto catturato e non ucciso, dal momento che a loro serviva vivo.