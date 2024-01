Nelle nuove puntate di Terra amara (titolo originale Bir Zamanlar Çukurova) in programma dall'8 al 14 gennaio su Canale 5, i telespettatori assisteranno alla morte di Ali Rahmet Fekeli, che verrà ritrovato senza vita a bordo della sua auto, in una strada isolata, da parte di Gaffur e Rasit.

Zuleyha ringrazia Mehmet

Zuleyha ringrazierà Mehmet durante la cerimonia di circoncisione dei bambini più poveri della cittadina, visto che ha dato il suo contributo per la festa, tanto da invitarlo a prendere la parola. L'uomo susciterà le simpatie di tutti i cittadini.

Il rapporto tra Zuleyha e Fikret desterà la curiosità di tanti, per questo motivo Lutfiye pregherà Fekeli di intervenire e a convincerlo a lasciare Villa Yaman per trovare un nuovo alloggio.

Fikret e Cetin raggiungeranno la Siria con la speranza di riabbracciare Demir, scomparso dopo l'attacco alla tenuta Yaman da parte di un gruppo di banditi. Sahap però racconterà loro che la missiva non può essere partita dalla Siria, visto che il francobollo del presunto pacco spedito da Demir è in disuso da molti anni. Per questo motivo i due avranno la conferma che Demir sia stato rapito.

Gaffur e Rasit trovano Fekeli senza vita

Fekeli si recherà nell'officina di Abdulkadir appreso che Mehmet Kara è in realtà Hakan.

Suggerirà al meccanico di raccontargli tutta la verità se non vuole passare altri guai. Pertanto Abdulkadir consegnerà allo zio di Fikret un indirizzo dove poter incontrare il suo complice.

Zuleyha, invece, parteciperà alla cena della Camera degli Esportatori dove saranno presenti il sindaco e Mehmet, Betul invece non verrà invitata.

Abdulkadir inviterà la figlia di Sermin a essere più furba se vuole diventare la nuova signora di Cukurova.

Lutfiye temerà che sia accaduto qualcosa di grave a Fekeli vista la mancanza di sue notizie da molte ore. Saranno Gaffur e Rasit a ritrovarlo senza vita a bordo della sua auto.

Terra amara, la serie tempestata di lutti

Nel corso delle varie stagioni di Terra Amara sono stati tanti i personaggi che hanno perso la vita. Solo poche settimane fa ad esempio sono morte Mujgan e Umit: la prima è deceduta in un incidente aereo, mentre la sua collega è stata uccisa accidentalmente da Zuleyha durante uno scontro. Da ricordare anche la tragica fine di Hunkar uccisa per mano di Behice e di Yilmaz, che ha perso la vita per le gravi conseguenze riportate in un incidente stradale. Anche la morte di Behice è stata parecchio sentita: messa alle strette da tutti per confessare l'omicidio di Hunkar, piuttosto che finire in carcere o essere uccisa da Demir ha preferito togliersi la vita.