La programmazione delle reti Mediaset subirà delle modifiche durante la giornata dell'11 gennaio. Il match di Coppa Italia della Juventus, inizialmente annunciato da tutte le guide tv cartacee su Canale 5 è stato spostato su Italia 1.

La prima serata della rete ammiraglia Mediaset sarà occupata eccezionalmente da una puntata speciale della soap opera Terra Amara, che si ritroverà a sfidare il debutto della fiction Doc 3 - Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Il match della Juventus di Coppa Italia sbarca su Italia 1

Il cambio programmazione prevede lo sbarco su Italia 1 del match tra Juventus e Frosinone valido per la Coppa Italia 2024, inizialmente previsto sulla rete ammiraglia del Biscione.

I tifosi bianconeri dovranno così sintonizzarsi con la rete giovane del gruppo Mediaset per seguire in esclusiva il fatidico match dopo che la scorsa settimana la partita della Juventus di Coppa Italia è risultata la più seguita dal pubblico con una media di oltre 4,5 milioni di spettatori.

Il motivo di questo spostamento è legato alla messa in onda di una puntata speciale della soap opera turca Terra amara, in onda anche giovedì 11 gennaio in prime time.

Terra amara va di sera: cambio programmazione dell'11 gennaio

Su Canale 5, subito dopo l'appuntamento con Striscia la notizia, ci sarà spazio per un nuovo appuntamento della durata di due ore in compagnia delle vicende dei protagonisti di Cukurova.

Sarà la soap opera a dover sfidare il debutto della fiction Doc 3 - Nelle tue mani, tra i titoli più attesi di questa nuova stagione televisiva invernale previsto nella prima serata di Rai 1.

In questo modo, quindi, la rete ammiraglia del Biscione proverà a fare affidamento su uno dei titoli di maggior successo di questo momento per provare a "rubare" spettatori (soprattutto nel target giovane) alla fiction medical con Luca Argentero che in questi anni ha sempre collezionato ottimi risultati d'ascolto.

La soap opera di Canale 5 esce sconfitta nella prima sfida serale del 2024

In attesa del verdetto auditel, va precisato che già questa domenica 7 gennaio la soap opera ha sfidato il film-tv inedito La luce nella masseria con Domenico Diele e Aurora Ruffino, trasmesso in prime time su Rai 1 e non ha avuto la meglio.

Gli ascolti della soap opera con protagonisti Zuleyha, Hakan e Fikret hanno toccato la soglia dei 2,7 milioni di spettatori fermandosi al 14% di share.

Il film-tv di Rai 1, invece, ha sfiorato la soglia dei 3,5 milioni di spettatori superando la media del 19% di share nella fascia serale, con picchi superiori al 24% durante la messa in onda serale.