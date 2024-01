Sabato 6 gennaio al Grande Fratello c'è stata una discussione tra Letizia Petris e Fiordaliso: la prima ha chiesto alla coinquilina di non intromettersi nelle liti degli altri, ma lei ha prontamente replicato di non voler accettare consigli. Il botta e risposta tra le due è stato anche oggetto di discussione sui social.

Letizia redarguisce Fiordaliso che replica stizzita

Durante la serata di sabato 6 gennaio una discussione fra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi ha coinvolto anche altri inquilini.

Quando Fiordaliso ha cercato di capire cosa fosse accaduto, Letizia l'ha invitata a farsi da parte.

Ma a quel punto la cantante ha replicato: "Io faccio quello che voglio. Ho 68 anni e se permetti faccio quello che voglio".

In seguito a questa risposta, Petris ha precisato che il suo era solamente un consiglio poiché è giusto che una discussione venga risolta tra chi viene chiamato in causa. Dal canto suo però Fiordaliso si è sentita nuovamente di replicare e ha ribadito di non accettare consigli da nessuno essendo una persona adulta.

Letizia e Fiordaliso hanno uno scontro



Federico: -“Non andiamoci contro pure noi che già c'è una situazione di cacca”



Povero Federico, lui ha bisogno del gruppo per muoversi e soprattutto per emergere perché DA SOLO non è in grado di dire e fare niente.#grandefratello #gf pic.twitter.com/Qhu2UjjerJ — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 6, 2024

Utenti divisi sulla lite tra le due concorrenti

Il botta e risposta tra Fiordaliso e Letizia Petris è stato oggetto di discussione sul social X.

Un utente ha affermato: "Guardate Letizia che sguardo da vipera". Un altro ha chiosato: "Non la sopporto più (Letizia)". Invece un telespettatore ha criticato Federico Massaro: "Lui crede di essere parte del gruppo, ma è solo un illuso". Tra i vari commenti c'è chi ha sostenuto che Petris debba portare più rispetto a una persona adulta e chi al contrario ha criticato Fiordaliso per essersi intromessa in una dinamica che non la riguardava da vicino.

GF: cosa potrebbe succedere nella puntata di lunedì 8 gennaio

Lunedì 8 gennaio verrà trasmessa la 30esima puntata del GF. Tra gli argomenti che verranno trattati sicuramente ci sarà spazio ai litigi avvenuti nella casa di Cinecittà il 6 gennaio. Inoltre Beatrice Luzzi dovrà decidere se tornare o meno al Reality Show dopo la scomparsa del padre.

In merito al lutto che ha colpito l'attrice, Alfonso Signorini potrebbe fare una ramanzina ad alcuni concorrenti per via della scarsa empatia mostrata verso la compagna d'avventura. Su TikTok l'opinionista Viviana Bazzani ha spiegato che potrebbero essere presi dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Letizia Petris: i cinque concorrenti potrebbero essere chiamati in studio e, dopo aver mostrato i loro comportamenti, finire in un televoto flash. Al momento però non è dato sapere se il televoto potrebbe portare a un'immediata squalifica o potrebbe mandarli a rischio eliminazione nella prossima puntata.