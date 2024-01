Archiviate le festività, le puntate de Il Paradiso delle Signore 8 continuano a riservare al pubblico inaspettati colpi di scena: uno di essi potrebbe accadere presto nella storyline incentrata su Adelaide di Sant'Erasmo e Marcello Barbieri, una coppia che recentemente ha mostrato evidenti segnali di crisi. A proposito di un eventuale lieto fine tra i due personaggi, l'attrice Vanessa Gravina, interprete della contessa, ha risposto sui social ad una fan con la frase: "In un futuro non lontano, chissà...qualcosa potrebbe accadere".

Vanessa Gravina lascia aperto uno spiraglio su Marcello e Adelaide: 'Qualcosa può accadere'

Recentemente Vanessa Gravina ha indetto su Facebook l'iniziativa "Invia un messaggio alla contessa" e nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo, tra le numerose domande ricevute, le tre fortunate 'vincitrici' alle quali ha subito risposto.

Le risposte sono state poi condivise su Instagram nelle storie delle pagine fan e della stessa attrice. L'autrice del primo messaggio ha chiesto: "Riuscirà la cara e temibilissima contessa a far trionfare l'amore con il suo bellissimo ragazzo giovane e brillante Marcello e a partire entrambi per Ginevra con Odile?". Gravina ha risposto: "Dopo aver scoperto di avere una figlia è molto combattuta, ama Marcello ma non lo vuole fare soffrire".

Poi ha spiegato: "Non potrà dargli le stesse attenzioni di prima che lui, invece, meriterebbe. Adesso la priorità è la figlia". Infine, ha lasciato aperto uno spiraglio dichiarando: "In un futuro non lontano, chissà...qualcosa potrebbe accadere". Dunque, tra Marcello e Adelaide, prima o poi, potrebbe esserci un lieto fine.

Nessun mistero all'orizzonte: il ritorno di Marta è l'unico segreto che Adelaide ha nascosto

La seconda fan de Il Paradiso delle signore ha chiesto a Vanessa Gravina: "Quando vedremo Odile a Milano?". L'attrice milanese ha risposto in modo ironico: "Sai che neppure io lo so?! Noi attori scopriamo la trama man mano che studiamo i copioni..", concludendo la risposta con un "Vedremo!".

Infine, nel terzo ed ultimo messaggio la fan ha chiesto: "Quale mega segreto ci sta nascondendo Adelaide?". Gravina ha risposto in modo inequivocabile: "L'unica cosa che la contessa stava nascondendo a tutti era il ritorno della nipote Marta", chiedendo ironicamente: "Perché, pensavate ad altro?".

Dunque, dalle risposte dell'interprete si capisce che non è certo che telespettatori conoscano Odile, ma non è nemmeno escluso. Invece, per quanto riguarda il segreto della contessa, pare che non ci siano misteri da risolvere.

Un riepilogo su Adelaide e il suo ritorno a Milano

Dopo oltre due mesi di assenza Adelaide di Sant'Erasmo è rientrata in scena nella puntata de Il Paradiso delle signore del 15 dicembre 2023.

La contessa ha portato con sé un ospite inatteso: la nipote Marta, figlia di Umberto Guarnieri ed ex moglie di Vittorio Conti.

Nelle puntate successive la nobildonna ha rivisto Marcello e ha cercato di essere chiara con lui, ribadendogli che il loro rapporto non ha futuro. Barbieri, però, non si è arreso e le ha fatto una sorpresa che la contessa ha gradito. Tuttavia, anche dopo aver passato la notte fuori con il giovane, la donna non sembra aver cambiato idea.