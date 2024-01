Sabato 20 gennaio è andata in onda la seconda puntata stagionale di C'è posta per te 2024. Fra le storie raccontate c'è stata quella della giovane Flavia, che ha chiuso in faccia la busta all'ex fidanzato Gianmarco che in passato l'aveva tradita. Lui ha ammesso i tradimenti e ha cercato di dimostrarle di essere cambiato, ma lei gli ha dato il benservito. Una situazione che - volendo ipotizzare delle pagelle della serata - fanno meritare un voto 9 alla donna.

Voto alto anche per i due ospiti della serata, Stefano De Martino e Sabrina Ferilli. Il primo ha aiutato una figlia a chiedere scusa e a ringraziare i genitori.

L'attrice invece, è stata la sorpresa per il marito di una donna affetta da sclerosi multipla.

Flavia non si fa intenerire dall'ex fidanzato, Carmine puntiglioso

Dopo la messa in onda della seconda puntata, è tempo di pagelle per il people show di Maria De Filippi. A colpire il pubblico da casa e stata la reazione di Flavia, ex fidanzata di Gianmarco. Quest'ultimo ha chiamato il programma per chiedere scusa alla ex, convinto di poter tornare con lei, nonostante in passato l'abbia tradita. Ma Flavia non ha creduto al suo pentimento e gli ha chiuso in faccia la busta. Prima di chiudere la busta, ha salutato l'ex con un cenno della mano, pronunciando la frase: "No pasa nada". Ecco il motivo per il quale il voto in pagella per Flavia è 9.

Diversa è invece la situazione emersa in un'altra storia della serata. Carmine e la moglie Luana sono stati chiamati a C'è Posta per te dalla famiglia di lei, che voleva ricucire i rapporti con la figlia. Carmine si è mostrato subito molto puntiglioso, tanto che in diversi frangenti non ha fatto neppure parlare la moglie. Alla fine Maria De Filippi è riuscita a far aprire la busta alla coppia, ma sembra che si sia trattato di una pace armata.

Voto in pagella per Carmine: 2

Voti alti per gli ospiti Stefano De Martino e Sabrina Ferilli

Stefano De Martino è arrivato come ospite a C'è posta per fare una sorpresa ai genitori di Emanuela. La ragazza ha superato una malattia e ha voluto ringraziare i genitori per esserle stata accanto. Per loro la presenza di Stefano è stata un regalo, visto che seguono sempre i suoi programmi e lo considerano come uno di famiglia.

De Martino - dopo alcune frasi di circostanza - è riuscito a strappare sorrisi ai presenti in studio quando ha confessato che i suoi programmi hanno successo perché vanno in onda in giorni diversi rispetto a quelli di Maria De Filippi. Voto in pagella: 7

Voto alto in pagella anche per l'altra ospite, Sabrina Ferilli, coinvolta in una sorpresa per il marito di Clara. Quest'ultima ha voluto ringraziare il marito Fabio per esserle stato accanto anche dopo la diagnosi di sclerosi multipla. Una storia in cui l'amore l'ha fatta da padrone e che ha emozionato sia i presenti in studio che il pubblico da casa. La presenza di Sabrina Ferilli ha fatto il resto. Per questo il voto in pagella è 8.