Durante le prossime puntate di Terra Amara verrà fuori un lato molto riservato della vita di Lütfiye, quello che riguarda la vita che ha lasciato a Bursa. Da lì è arrivata vedova e in pochi sapevano che avesse anche un figliastro. Purtroppo una telefonata la informerà della sua morte. Il ragazzo, di nome Kahan, è deceduto a causa di un incidente stradale: ha lasciato moglie e due figli. Dopo la morte di Fekeli per la donna ci sarà un altro lutto da elaborare.

Perché Lütfiye è arrivata a Çukurova

Lütfiye è arrivata a Çukurova perché è stato Fekeli a portarla.

Aveva bisogno di aiuto perché non riusciva a tenere a bada Fikret nella sua eterna vendetta contro Demir, così la donna è giunta in città e ha deciso di restarci. Lei è la sorella della mamma di Fikret e conosce il nipote meglio di qualsiasi altra persona, in quanto l'ha visto crescere.

Lütfiye prima abitava a Bursa. Da diversi anni è rimasta vedova dopo la morte del suo adorato Muzaffer. Lei non ha mai avuto figli, mentre il marito è diventato padre durante un precedente matrimonio. La donna ha lasciato la sua vecchia vita a Bursa per viverne una nuova a Çukurova, ma molto presto verrà a conoscenza di una notizia che le sconvolgerà la vita.

Lütfiye scopre della morte di Kahan

Sarà una mattina come tutte le altre a Çukurova e Züleyha, Lütfiye e la nonnina Azize si troveranno nella sala da pranzo a fare colazione, quando improvvisamente squillerà il telefono.

Sarà Züleyha a rispondere e dall'altro capo della cornetta ci sarà qualcuno che chiama da Bursa e che vorrebbe parlare proprio con Lütfiye.

La donna andrà al telefono e avrà modo di parlare con una sua conoscenza, il signor Hulki, che purtroppo non avrà una bella notizia da darle: Kahan, figlio del marito Muzaffer nonché suo figliastro, è morto in seguito a un incidente stradale.

Lütfiye, addolorata, parte per Bursa

Lütfiye sarà molto addolorata per quanto accaduto: "Era un ragazzo così giovane - dirà a Züleyha - ha lasciato la moglie e due figli, che cosa faranno ora senza di lui?". A Lütfiye non resterà che preparare le valigie e partirà subito per Bursa. Lì ha ancora una casa e in più avrà la possibilità di vedere i suoi nipotini e prendersi cura di loro in questo momento così delicato.

Züleyha si offrirà di accompagnarla, ma Lütfiye non lo riterrà necessario, in fondo nemmeno la ragazza se la sta passando bene a causa della continua minaccia che porta il nome di Hakan Gümüşoğlu. Allora Züleyha deciderà di chiamare almeno Fikret per dirgli cosa è successo. Lütfiye prenderà un aereo e volerà fino a Istanbul, dopodiché prenderà un pullman per andare fino a Bursa. Sicuramente un viaggio emotivamente difficile da affrontare.