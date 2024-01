Parte Doc 3 - Nelle tue mani su Rai 1 l'11 gennaio 2024 con le nuove puntate attesissime dal pubblico. Luca Argentero è Andrea Fanti, che ha ripreso finalmente il camice da primario. In questa nuova stagione tutta da scoprire l'attenzione sarà concentrata sul lungo e faticoso recupero della memoria di Fanti. Anche se i ricordi saranno dolorosi, Andrea sarà deciso ad andare avanti con il suo percorso e la terapia. Chi invece spera che la memoria non gli torni - o almeno non del tutto - è Agnese, la sua ex moglie, che nasconde un segreto. Se venisse alla luce, le conseguenze sarebbero inimmaginabili.

Chissà che cosa nasconde e quali implicazioni ci sono con la vita di Fanti. Ma non solo.

Doc 3 - Nelle tue mani su Rai 1 dall'11 gennaio 2024: il segreto di Agnese

La nuova stagione di Doc 3 vedrà il doloroso percorso di Andrea Fanti che, grazie alla terapia, comincia a ricordare. Fanti non ha dubbi: ''Rivoglio indietro l’ultimo sguardo di mio figlio, anche se fa male'' aggiungendo che ogni singolo ricordo è prezioso. C'è chi si augura che Andrea non recuperi proprio tutti i ricordi. Uno spoiler decisamente interessante è stato rilasciato da Sara Lazzaro: Agnese vorrebbe che Fanti non recuperasse certi ricordi''. Questo perché Agnese nasconde un segreto che, qualora venisse di nuovo alla luce, lo sconvolgerebbe.

A differenza di Agnese, Giulia non vede l'ora che Fanti ricordi il loro amore, anche se nella precedente stagione ha intrecciato una relazione con Lorenzo. Sentimenti a parte, Giulia sarà ancora intenzionata a trasferirsi in un altro ospedale.

Il passato di Doc torna nella sua mente

Uno dei primi flash che avrà Andrea sarà legato al figlio e riaffiorerà nella sua mente quando ascolterà il disco del Coro degli angeli.

Nella prima puntata dell'11 gennaio i telespettatori conosceranno i tre nuovi specializzandi Federico, Martina e Lin, tre ragazzi molto diversi tra loro ma con il desiderio di diventare dei bravi medici. Fanti rischierà di vedere chiuso il reparto a causa della nuova direttrice amministrativa, che scombussolerà tutte le dinamiche.

Ipotesi delle nuove puntate: il ritorno di Carolina Fanti

I telespettatori si chiedono se in Doc 3 ci sarà il ritorno di Carolina, la figlia di Andrea. Nella stagione precedente, ha avuto un ruolo centrale nella drammatica morte di Lorenzo. Sarebbe interessante rivederla nelle nuove puntate, ma questa ipotesi sembra poco percorribile perché Carolina si è ormai trasferita a Verona, dove sta continuando la sua specializzazione. Non si esclude però che possa apparire in alcune scene dei prossimi episodi, come del resto è successo - e succederà - con Lorenzo. Carolina potrebbe però anche tornare a sorpresa e restare a lavorare al fianco di papà Andrea.