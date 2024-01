Giovedì 18 gennaio alle ore 21:25 andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata della Serie TV italiana Doc Nelle tue mani. Nel terzo e quarto episodio vedremo Andrea Fanti che tenterà in ogni modo a ricordare altri eventi del suo passato e Giulia lo supporterà. Inoltre Riccardo proverà a risolvere un caso che lo porterà a mettere a rischio il rapporto con la specializzanda Martina, mentre Federico si sentirà sotto pressione.

Trame terzo episodio Doc Nelle tue mani: un travel blogger viene ricoverato

Le trame del terzo episodio di Doc Nelle tue mani dal titolo "Perfetta", ci indicano che Andrea proverà in ogni modo a ricostruire gli ultimi dodici anni della sua vita, dopo ha perso la memoria nel corso di una sparatoria.

Il medico comunque non sarà da solo, in quanto Giulia lo supporterà. Quest'ultima oltre a Fanti dovrà occuparsi non solo di una direttrice d'orchestra che è stata sottoposta a ricovero, ma ragionerà anche sulla sua carriera. Nella precedente puntata abbiamo visto come la dottoressa Giordano, ha parlato con la direttrice sanitaria della sua candidatura in altri ospedali come primario.

Nel frattempo in clinica giungerà pure un appassionato di viaggi che ha deciso di raccontare ogni sua esperienza in un blog. Questo paziente sarà affidato alle cure di Federico, uno degli specializzandi seguiti da Bonvegna. Per il giovane medico ci sarà più di una problematica da risolvere.

Anticipazioni quarto episodio Doc 3: un panettiere mostra strani sintomi

Nelle anticipazioni del quarto episodio dal titolo "Sogni", un panettiere arriverà nella clinica in quanto mostrerà dei particolari sintomi. Intanto Andrea si renderà conto che il suo sforzo per ricordare altri eventi del passato [VIDEO], non ha prodotto nuovi risultati.

Una possibilità per lui potrebbe esserci, visto che è previsto un concorso di cori in ricordo del piccolo Mattia. Fanti esorterà l'ex moglie Agnese ad andare insieme. Inoltre nel reparto di medicina interna il clima non sarà del tutto tranquillo. Federico infatti si sentirà sotto pressione, mentre Riccardo proverà a risolvere un caso che lo porterà a mettere a rischio il suo rapporto con Martina.

Grande successo per la prima puntata di Doc 3

Grande partenza per la terza stagione della serie tv Doc Nelle tue mani, che vede come protagonisti principali Andrea Fanti (Luca Argentero), Giulia Giordano (Matilde Gioli) ed Agnese Tiberi (Sara Lazzaro). La prima puntata è stata seguita da oltre 5 milioni di telespettatori, con uno share che ha superato il 25%.

La popolare fiction di Rai 1 ha avuto la meglio sulla soap tv turca "Terra Amara" e sull'ottavo di finale di Coppa Italia tra Juventus e Frosinone, che sono state trasmesse rispettivamente su Canale 5 e Italia 1. Ricordiamo che chi non riuscirà a seguire ogni giovedì le puntate, potrà vedere le repliche in streaming collegandosi sul sito Raiplay.