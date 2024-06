Negli episodi di Beautiful in onda dall'1 al 6 luglio 2024 su Canale 5, Bill prometterà a Sheila che farà di tutto per permetterle di recuperare il rapporto con Finnegan. Il compito però si rivelerà particolarmente arduo, in quanto il giovane non avrà assolutamente voglia di farla avvicinare alla sua famiglia, dopo tutto il male che ha fatto.

Inoltre Deacon e Sheila cederanno alla passione e si vedranno di nascosto alle spalle di Bill, mentre Hollins resterà piacevolmente sorpreso dalla bellezza di Brooke.

Brooke si prepara ad uscire con Hollins

Deacon non potrà fare a meno di essere geloso di Brooke e Hollins, il quale si recherà all'appuntamento con la donna.

A supportare il cameriere ci sarà pure Taylor che ha fatto in modo di organizzare ogni cosa nei minimi dettagli. Intanto Brooke, con grande sorpresa di Hayes e Hope, sarà pronta a uscire insieme a Hollins.

Nel frattempo Sheila inizierà ad assumere un comportamento strano e Bill rivolgerà numerose domande alla sua fidanzata, la quale risponderà di essere triste poiché suo figlio e suo nipote sono fuori dalla sua vita. Spencer allora le prometterà che farà di tutto per farla riconciliare con Finnegan, ma la realtà sarà ben diversa. Il medico infatti non avrà alcuna intenzione di ricostruire un rapporto con l'anziana Carter, [VIDEO] visto tutto il male che ha arrecato alla sua famiglia.

Hope contenta di Deacon

Hollins rimarrà piacevolmente colpito dalla bellezza di Brooke e tra i due sembreranno esserci le condizioni per una conoscenza. Intanto Bill sarà convinto di poter trovare una soluzione alle incomprensioni tra Sheila e Finnegan, ma il ragazzo farà sapere alla madre che non la lascerà assolutamente avvicinare alla sua famiglia.

Nel frattempo Hope sarà contenta per l'attività imprenditoriale intrapresa da Deacon e crederà che all'uomo manchi solo una persona al suo fianco per essere totalmente felice. Tutti però non saranno a conoscenza del fatto che Sharpe e Sheila hanno ceduto alla passione e che hanno deciso di vedersi di nascosto da Spencer. I due saranno consapevoli di non poter continuare ad agire alle spalle dell'imprenditore ed è per questo che l'anziana Carter sceglierà di non presenziare all'inaugurazione del Giardino.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, il rapporto tra Steffy e Thomas è risultato molto teso in quanto la ragazza ha deciso di seguire in maniera scrupolosa le prescrizioni del giudice. La giovane Forrester ha chiarito infatti al fratello come non ha alcuna intenzione di permettergli di trascorrere molto tempo con Douglas senza il suo permesso. Taylor allora è intervenuta provando a mediare tra i due figli. [VIDEO]

Il cameriere Hollins invece ha chiesto a Brooke di uscire insieme e la donna ha sorpreso tutti accettando l'invito dell'uomo. Taylor si è adoperata affinché l'incontro tra i due potesse andare al meglio.