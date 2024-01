Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello la mattina del 3 gennaio. Il padre dell'attrice è venuto a mancare nella notte e lei è uscita per raggiungere i familiari. Sui social network sono in tanti a sostenere che quest'edizione del reality show non ha senso senza la concorrente che da mesi è al centro della maggior parte delle dinamiche, anzi c'è chi consiglia agli addetti ai lavori di pensare a una chiusura anticipata qualora la donna non dovesse tornare in gioco.

L'uscita di scena in mattinata

Il papà di Beatrice Luzzi è morto la notte scorsa e lei ha lasciato la casa del GF.

Questa è la notizia uscita nella tarda mattinata di mercoledì 3 gennaio.

Il sito e i profili social della trasmissione parlano di un'uscita per ragioni personali, come quella del 22 dicembre quando l'attrice ha abbandonato la casa per stare vicino al padre che ha subito un delicato intervento.

Luzzi al momento non è tra la mura di Cinecittà e non si sa se farà mai ritorno. Molti telespettatori sono quasi certi che l'avventura della 53enne sia finita, ma l'ufficialità non è ancora arrivata né da parte del suo staff né da chi lavora per la trasmissione di Canale 5. Sul sito del Grande Fratello, nella sezione concorrenti, risulta ancora in gara.

Il parere di chi guarda il reality show

Su X si sono esposti in tanti sia per fare le condoglianze all'attrice e a tutta la sua famiglia, che per sottolineare quanto il GF non sarà più lo stesso qualora lei non dovesse rientrare nella casa.

"Senza di lei non ha senso, era il cardine dell'edizione", "Ora potete chiudere il programma", "Beatrice è la vincitrice del Grande Fratello", "Oggi finisce un'era", "Io lo guardavo solo per lei", "Il suo papà è mancato, quindi il gioco finisce qui giustamente", "Non si guarda più il canale 55", questi sono solo alcuni dei commenti che i fan hanno lasciato sotto al post con il quale gli addetti ai lavori hanno comunicato l'uscita di Luzzi dalla casa per motivi personali.

L'isolamento la notte di Capodanno

La prossima puntata del GF è prevista lunedì 8 gennaio, quindi prima di quel giorno potrebbero non trapelare notizie certe sul futuro di Beatrice nel gioco.

L'ultima settimana è stata molto difficile per l'attrice, tant'è che la sera del 31 dicembre si è isolata in una stanza della casa mentre tutti gli altri concorrenti festeggiavano l'arrivo del 2024.

Luzzi non ha mai nascosto la sua stanchezza dopo quattro mesi di reclusione tra le mura di Cinecittà e anche per questo molti fan pensano che non rientrerà dopo aver affrontato il lutto con la sua famiglia.