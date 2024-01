Domenica 7 gennaio Anita Olivieri si è ritrovata in zona beauty a parlare con Giuseppe Garibaldi e ha confidato di essere in ansia in vista della 30^ puntata del Grande Fratello in onda lunedì 8 gennaio. La concorrente teme che in diretta possano essere trattati argomenti che la mettano in difficoltà e ha ammesso di non essere pronta a ricevere ulteriori mazzate. Dal momento che, dopo queste parole, la regia ha preferito cambiare l'inquadratura su un'altra zona della casa, non è dato sapere com'è proseguito il discorso fra i due concorrenti.

Il discorso di Olivieri

Parlando con Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri ha confidato di essere in ansia per quello che potrebbe succedere nella puntata di questo lunedì [VIDEO]. La giovane ha fatto presente che ci sono delle questioni che non sono mai state risolte e arrivati a questo punto del gioco potrebbero essere nuovamente tirate in ballo.

Dopo alcuni tentativi di rassicurazioni da parte di Giuseppe, Olivieri ha precisato di non essere interessata al percorso degli altri ma solamente al proprio, poi ha aggiunto: "Il mio discorso è che io al momento non sono pronta a ulteriori mazzate". Anita Olivieri ha proseguito spiegando che la situazione all'interno della casa di Cinecittà sta diventando pesante: "Ti ricordo che l’ultima cosa mia è successa in puntata e che potrebbero farla vedere nuovamente.

Poi c’è anche l’altro discorso…".

La conversazione fra i due concorrenti è poi proseguita, ma la regia del GF ha preferito cambiare l'inquadratura su altre zona della casa. Poco prima in salone Fiordaliso e Rosy Chin si erano interrogate su un possibile rientro in gioco di Beatrice Luzzi dopo il lutto che l'ha colpita a inizio anno.

Dopo una domanda in merito da parte della cantante, la chef italo-cinese ha detto di non sapere che cosa succederà nella puntata di lunedì 8 gennaio.

Le ipotesi di alcuni utenti del web

Nel frattempo la conversazione fra Giuseppe e Anita non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra. Un utente ha insinuato che Olivieri sia stata messa al corrente su quello che potrebbe accadere in puntata: "Quali info hai avuto?".

Un altro fan ha affermato con sarcasmo: "Loro quando devono affrontare le conseguenze delle loro azioni?". Un altro ancora invece ha criticato Garibaldi: "Che devi riflettere? Stasera vi tocca la ramanzina e per la vergogna o esci con le gambine tue o vieni cacciato tu e i tuoi amici".