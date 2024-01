Beatrice Luzzi rientrerà come concorrente nella casa del Grande Fratello dopo una pausa dovuta alla morte del padre avvenuta il 3 gennaio scorso. Nella puntata di questa sera, 8 gennaio, Alfonso Signorini annuncerà il suo rientro ufficiale, che sicuramente sconvolgerà nuovamente gli equilibri del Reality Show.

L'uscita di Beatrice per il grave lutto e il ritorno

Beatrice Luzzi tornerà a essere una concorrente ufficiale del Grande Fratello nella puntata di questa sera, lunedì 8 gennaio. Beatrice aveva lasciato il gioco dopo aver appreso la notizia della morte del padre il 3 gennaio scorso e il suo ritorno era incerto, ma oggi è arrivata la conferma a poche ore dalla puntata in diretta.

Nei giorni scorsi i fan sul web hanno discusso della situazione in casa all'uscita di Beatrice e in tanti hanno protestato sul comportamento poco consono di alcun concorrenti. Massimiliano, Anita e Garibaldi non hanno mostrato particolare vicinanza alla loro collega e questo ha scatenato dei commenti che richiedevano dei provvedimenti importanti a riguardo. Non è ancora chiaro se il Grande Fratello deciderà di ascoltare la voce del pubblico, ma anche Alfonso Signorini aveva detto la sua pubblicando un post in cui diceva di essere rimasto senza parole per la mancanza di empatia di alcuni inquilini.

Possibili provvedimenti per alcuni concorrenti

Non si esclude che, oltre all'entrata in gioco di Beatrice, nella puntata in diretta vengano presi provvedimenti per alcuni concorrenti che sono stati poco rispettosi nei suoi confronti.

Molto probabilmente Alfonso potrebbe bacchettare gli inquilini, visto che in prima persona si era esposto a riguardo.

Nel frattempo i fan del reality show hanno commentato la notizia dell'arrivo di Beatrice e le opinioni sono divise: alcuni sono felici, altri protestano. In molti hanno voluto esprimere la vicinanza all'attrice e hanno appoggiato la sua decisione di rimettersi in gioco, anche perché per lei si tratta pur sempre di lavoro.

"Sono molto contenta, grande Bea", "Sono felicissima, forza!", si legge, ma molti hanno protestato per questa decisione del Grande Fratello.

Il rientro in gioco di Beatrice Luzzi ha suscitato diverse reazioni e ad alcuni non è piaciuta affatto questa decisione. "Dopo un lutto così pensa al gioco?", "Stanno facendo di tutto per farla vincere", "Sicuramente spinta dagli autori per lo spettacolo", hanno scritto alcuni. Certamente Beatrice è tra i concorrenti più forti di questa edizione e stasera avrà modo di dire la sua in merito al suo rientro.