Nei prossimi episodi di Terra Amara, Fikret e Cetin andranno in Siria a cercare aiuto da Sahap durante una cerimonia di circoncisione a cui partecipa anche Zuleyha, che ringrazia Hakan ma non parla del marito Demir. Nel frattempo, a Cukurova, Hakan continuerà a farsi accettare impersonando Mehmet Kara, mentre la relazione tra Zuleyha e Fikret susciterà pettegolezzi. Lutfiye chiederà a Fekeli di trovare una nuova casa per sfuggire agli scandali. Nel tentativo di trovare Demir, Fikret e Cetin saranno sconcertati quando Sahap rivelerà che la lettera potrebbe non essere partita dalla Siria e che Yaman potrebbe essere stato rapito.

Zuleyha tiene la cerimonia di circoncisione a Cukurova

Nella puntata di Terra amara di martedì 9 gennaio, un capitolo avvincente attenderà Fikret e Cetin che si troveranno in Siria, cercando disperatamente aiuto da Sahap, per rintracciare la provenienza del pacco inviato da Demir a villa Yaman.

Parallelamente, l'atmosfera si complicherà durante l'imminente cerimonia di circoncisione, quando Gaffur e Rasit cederanno all'ebbrezza, richiedendo l'intervento punitivo di Saniye per ripristinare l'ordine. Nel corso del sontuoso discorso rivolto agli invitati, Zuleyha estenderà i suoi ringraziamenti a Hakan, che, presentandosi come signor Mehmet, sarà gentilmente invitato a condividere le sue parole. Tuttavia Sermin noterà che che, tra gli eloquenti discorsi e i sentiti ringraziamenti, Demir non verrà neppure menzionato.

La relazione tra Zuleyha e Fikret genera pettegolezzi

Hakan, mantenendo la sua maschera di Mehmet Kara, proseguirà nella sua abile conquista dell'affetto di tutti i cittadini di Cukurova. Nel frattempo, l'intricata rete di chiacchiere si infittirà intorno alla relazione tra Zuleyha e Fikret, tanto che Lutfiye, preoccupata, si rivolgerà a Fekeli pregandolo di trovare una nuova dimora e di allontanarsi dalla villa Yaman.

Mentre Fikret e Cetin continueranno la loro permanenza in Siria con la speranza di rintracciare Demir, la rivelazione scioccante di Sahap, indicando che la lettera non può provenire da quel luogo, convincerà in modo definitivo i due amici che Yaman potrebbe essere stato oggetto di un rapimento misterioso.

Trama dell'episodio precedente di Terra amara

Nella puntata di Terra amara dell'8 gennaio, Sermin ha preso la decisione di coordinare la celebrazione della cerimonia di circoncisione, ma Saniye non è favorevole e la investe accidentalmente con il furgoncino, causandole una frattura alla gamba.

L'incarico dell'organizzazione dell'evento ritorna nelle mani di Lutfiye, che riceve lodi per l'eccezionale lavoro svolto. Intanto, Betul, desiderando liberarsi di Ercan, si rivolge ad Abdulkadir per ottenere consigli. Quest'ultimo le suggerisce di sedurlo, e Betul decide di mettere in pratica questa strategia. Infine, nonostante le ricerche, non emergono sviluppi riguardo a Demir.