Beatrice Luzzi esce di scena dalla casa del Grande Fratello dopo aver appreso la notizia della morte di suo padre.

In queste ore la concorrente ha dunque lasciato il gioco per stare al fianco della sua famiglia in questo momento così doloroso e difficile e non si sa se rientrerà oppure no in gioco.

Una notizia che ha spiazzato i tantissimi fan e appassionati del reality show che facevano il tifo per la Luzzi e che speravano di poterla vedere arrivare fino alla finalissima di questa edizione.

Lutto per Beatrice Luzzi che esce di scena dalla casa del Grande Fratello

L'annuncio dell'uscita dalla casa di Beatrice è stato dato sulle pagine social del reality show, dove in un primo momento si è parlato di semplici motivi personali.

Successivamente gli account social della concorrente hanno fatto sapere che questa notte è venuto a mancare il padre dell'attrice, Paolo Luzzi, scomparso a distanza di pochi giorni dall'operazione alla quale si era sottoposto e per cui Beatrice era già uscita dalla casa per stargli vicino.

"La squadra di Grande Fratello abbraccia Beatrice in questo momento di grande dolore", è il secondo messaggio social che in questi minuti è stato postato sugli account ufficiali del reality show.

Non si sa se Beatrice tornerà oppure no nella casa

Al momento, però, non è stato comunicato ufficialmente quale sarà il destino di Beatrice nelle dinamiche del gioco.

Non si sa, infatti, se la concorrente deciderà di lasciare definitivamente il programma per viversi il lutto lontana dai riflettori mediatici oppure se rientrerà in casa a distanza di qualche giorno/settimana dal lutto.

La produzione del reality show non si è espressa, così come lo staff ufficiale della concorrente.

I fan social del GF dispiaciuti per il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi

Intanto sono tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio che in queste ore si leggono sui social per Beatrice, tra le concorrenti più amate di questa edizione e candidate alla vittoria finale.

"Per me questa edizione finisce qui nel caso in cui Bea non dovesse rientrare. Grazie di tutto, sei stata fantastica", è il messaggio di un fan del reality show di Canale 5.

"Senza di lei non sarebbe più lo stesso. Per me possono anche chiudere i battenti se è andata via definitivamente dopo questo tremendo lutto", scrive ancora qualcun altro.

"È e resterà la sola e unica vincitrice di questa edizione", scrive ancora un altro telespettatore via social.