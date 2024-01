Per Curro sarà un duro colpo apprendere di non essere figlio di Eugenia nelle puntate de La Promessa dall'8 al 10 gennaio. Le anticipazioni spiegano che il ragazzo non riuscirà ad accettare di essere il figlio di Dolores, una ex domestica e aggredirà Simona, colpevole di avergli detto come sono andate le cose. Nel frattempo il ritorno di Salvador sarà una gioia per tutti, ma le sue condizioni saranno preoccupanti: la guerra lo ha reso cieco da un occhio e molto magro. Infine Cruz sarà furiosa con Lorenzo e la baronessa, alleati per metterla fuori gioco.

Curro scaverà nel suo passato e chiederà aiuto a Simona

La verità sul passato di Curro inizierà ad essere più chiara e per il ragazzo sarà molto difficile da accettare Curro, infatti, scoprirà che sua madre non è Eugenia e sarà deciso a capire chi possa averlo messo al mondo. Per avere più informazioni, il nipote di Cruz chiederà a Simona di dirgli chi è la sua vera mamma e la cuoca gli rivelerà che si tratta di Dolores, una domestica che lavorava alla Promessa molti anni prima. Quando Curro ascolterà le parole di Simona reagirà molto male e non accettando la realtà si scaglierà contro la cuoca. Il ragazzo accuserà la cuoca di avergli detto una bugia e non esiterà ad aggredirla. Nel frattempo Cruz sarà molto delusa da Lorenzo per avergli voltato le spalle.

La marchesa non riuscirà a credere che suo cognato si sia alleato con Elisa per farla sembrare pazza e sarà furiosa con lui. La rabbia sarà così tanta che Cruz non uscirà dalla sua stanza.

Il ritorno di Salvador e le sue condizioni preoccupanti

Ci sarà ampio spazio anche per Salvador che tornerà alla Promessa lasciando tutti senza parole.

Dopo averlo creduto morto in guerra, infatti, Maria, Lope e gli altri potranno riabbracciare il ragazzo. La gioia per questo incontro inaspettato sarà molta, ma la preoccupazione per la sua salute si farà sentire. Salvador, infatti, apparirà quasi irriconoscibile, molto magro e cieco da un occhio. Le crudeltà della guerra non lasceranno scampo all'ex soldato che faticherà molto a riprendere la sua vita normale.

Il ricordo degli amici persi in battaglia sarà ancora vivo in lui.

L'amore segreto di Lope per Maria

Nelle puntate precedenti Maria è apparsa disperata per la perdita del suo fidanzato. La ragazza sognava di sposarlo al suo ritorno dalla guerra e la notizia della sua morte l'ha distrutta. Il ritorno di Salvador, però, non segnerà la fine di tutti i problemi. In sua assenza, infatti, molte cose sono cambiate e non è detto che Maria sia la stessa ragazza che l'ha lasciato prima di partire per il fronte. Lope, inoltre, mentre Salvador era in guerra, si è innamorato perdutamente di Maria e sarà in forte difficoltà con il suo migliore amico.