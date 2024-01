Dopo aver saputo il motivo dell'uscita di Beatrice dalla casa del Grande Fratello, alcuni inquilini si sono comportati come se nulla fosse: Rosy ha intonato la canzone Tanti auguri per la mamma di Greta, Giuseppe ha scherzando inscenando un balletto con un pupazzo. Questi atteggiamenti hanno fatto storcere il naso ad Alfonso Signorini, che sui social ha parlato di mancanza di empatia nei confronti di Luzzi e del lutto che l'ha colpita per via della morte del padre.

Stupore per i comportamenti di alcuni concorrenti

La sera del 3 gennaio, ovvero dopo che gli autori del GF hanno comunicato ai concorrenti che Beatrice è uscita dalla casa perché è venuto a mancare suo padre Paolo, qualche inquilino ha avuto atteggiamenti che non sono piaciuti né al conduttore né ai telespettatori.

Rosy ad esempio, prima di iniziare a cenare, ha chiesto ai compagni di cantare Tanti auguri alla mamma di Greta che compiva gli anni. La chef ha anche insistito affinché tutti intonassero il brano per la signora e poco dopo Fiordaliso si è aggiunta per fare gli auguri a un suo amico. Marco Maddaloni è stato l'unico a non partecipare, anzi ha commentato: "Potevamo evitare, non cantiamo dai".

La protesta dei telespettatori

Un altro concorrente del GF che l'altra sera non ha ascoltato chi chiedeva silenzio e rispetto per Beatrice e per tutta la sua famiglia (tra questi Sergio, Vittorio, Rosanna e Monia) è Giuseppe.

Le telecamere hanno ripreso il ragazzo mentre scherzava inscenando un passo a due con un pupazzo dello Schiaccianoci, che è nella casa come decorazione di Natale.

Garibaldi si è divertito nel mettere su questo siparietto e ha strappato più di una risata sia ad Anita che a Massimiliano che lo stavano guardando. "Lui nel nome della sobrietà e dell'empatia", ha commentato ironicamente un fan deluso dal comportamento di Giuseppe.

Anche Alfonso Signorini è intervenuto su Instagram per criticare duramente la reazione che alcuni inquilini hanno avuto alla notizia della morta del papà di Luzzi.

"Sono senza parole per la mancanza di empatia di alcuni concorrenti del GF. A lunedì", ha scritto il presentatore lasciando intendere che l'8 gennaio parlerà a lungo di questo argomento in diretta.

Il rapporto tra le mura di Cinecittà

Chi segue il GF da metà settembre è rimasto colpito negativamente soprattutto dal comportamento di Giuseppe.

Il ragazzo è stato legato sentimentalmente a Beatrice per mesi: i due hanno avuto una storia passionale ma altalenante, un rapporto che ha monopolizzato intere puntate del reality show almeno fino all'ingresso di Perla nella casa.

Nonostante abbia detto spesso cose poco carine su Luzzi come donna e come concorrente, il ragazzo è quasi sempre riuscito a farsi perdonare sia da lei che dai fan che avevano ribattezzato la coppia "Beabaldi". Da circa un mese, però, tra i due si è rotto qualcosa e l'attrice ha deciso di mettere un punto definitivo.