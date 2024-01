Dopo l'abbandono del gioco da parte di Beatrice Luzzi [VIDEO] a causa della morta del padre, Paolo, i concorrenti del Grande Fratello non hanno mostrato alcuna empatia verso la coinquilina. In primis è saltato all'occhio il comportamento di Giuseppe Garibaldi, che ha preso a ridere e scherzare come nulla fosse scatenando l'ira dei telespettatori del Grande Fratello che ne hanno giudicato la condotta vergognosa e imbarazzante.

Gli utenti se la sono presa anche con altri gieffini come Letizia e Anita: anche loro si sono rese protagoniste di atteggiamenti discutibili data la notizia giunta nella casa.

Giuseppe ride e scherza dopo aver saputo del lutto di Beatrice

Giuseppe Garibaldi è finito ancora una volta nel mirino del pubblico che segue il GF. Il giovane si è di fatti reso protagonista di una serie di atteggiamenti che stanno facendo discutere dopo aver saputo che Beatrice Luzzi ha dovuto abbandonare il gioco a causa della morte del padre.

Noncurante della cosa, Garibaldi ha così dato spettacolo indignando il pubblico che stava seguendo la diretta: ad un certo punto Giuseppe ha anche inscenato un siparietto con un manichino simulando una scena romantica a due. Per dovere di cronaca bisogna comunque evidenziare come seduti a tavola tutti i concorrenti abbiano anche mandato un saluto alla coinquilina con Fiordaliso a parlare a nome di tutti.

L'uomo degli abbracci, il burattinaio che abbraccia i burattinipic.twitter.com/IcLDCRjp87 — Faffy 🩵 (@sonfattacosi) January 3, 2024

Il pubblico indignato verso Garibaldi e altri inquilini: 'Vergognoso, imbarazzante solo guardarli'

L'atteggiamento di Giuseppe è stato comunque mal giudicato dagli utenti che sui social hanno attaccato lui ma anche Anita e Letizia.

Anche loro infatti non hanno mostrato nessuna sensibilità verso il lutto di Beatrice incoraggiando lo show di Giuseppe anzichè invitarlo a tenere una condotta più sobria.

"Vergognoso", "Devono essere sbattuti fuori uno ad uno. Questa edizione è veramente vergognosa, è imbarazzante soltanto guardarli" solo alcuni dei commenti apparsi sul web a cui ha in un certo senso fatto eco Alfonso Signorini stesso, che su Instagram ha affermato di essere "rimasto senza parole per via della mancanza di empatia di certi concorrenti".

Il rapporto turbolento tra Giuseppe e Beatrice al Grande Fratello

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi all'interno del Grande Fratello è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. I due, nelle prime settimane di gioco, avevano instaurato un legame molto stretto, per un breve periodo sono anche stati una vera e propria coppia.

Tutto però si è si sciolto come neve al sole, con accuse reciproche da ambo le parti, quando lei ha deciso di interrompere il loro rapporto. Garibaldi piano piano si è avvicinato sempre più ad Anita, l'acerrima nemica proprio di Beatrice dentro la casa, non perdendo mai occasione per screditare l'attrice contribuendo anche ad isolarla la notte di Capodanno.