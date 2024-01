Nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 non si esclude che Vito possa riuscire a trovare la casa in cui intende costruire il suo nido d'amore con Maria Puglisi, con cui sogna di poter costruire al più presto una famiglia.

I due hanno scelto di convolare a nozze il prossimo maggio ma, al momento, Vito sembra essere quello che crede maggiormente in questo matrimonio, a differenza della stilista che continua a vivere dei momenti di crisi dovuti in primis alla presenza di Matteo Portelli che continua a non mollare la presa con lei.

Vito pensa alle nozze, Maria si lascia andare con Portelli

Vito chiederà a Maria di mettersi alla ricerca di un appartamento in cui trasferirsi subito dopo le nozze. Il giovane dimostrerà di avere intenzioni serie e di non voler perdere tempo, a differenza di Maria che dopo aver accettato la proposta di nozze del suo fidanzato, sembra non avere ancora le idee chiare sul da farsi e non si sta occupando più di tanto sui preparativi.

Il motivo? Maria continuerà ad essere "affascinata" da Matteo Portelli e le trame delle nuove puntate fino al 12 gennaio, rivelano che dopo un litigio, i due finiranno per "spingersi oltre" durante un chiarimento. Non si esclude che la stilista possa lasciarsi andare nuovamente alla passione con Matteo, mentendo così al suo fidanzato e futuro sposo.

Vito può comprare la fatidica casa per le sue nozze con Maria nei prossimi episodi de Il Paradiso 8

Nel frattempo, però, Vito potrebbe andare avanti con la ricerca della casa a Milano dove intende trasferirsi con la sua donna e riuscire a trovare quella giusta.

Il giovane imprenditore, senza perdere ulteriore tempo, si ritroverebbe a "bloccare" l'acquisto dell'appartamento, tenendo all'oscuro la sua promessa sposa e informandola solo dopo la firma del contratto.

Una decisione che rischierebbe di mettere ancora più in crisi la giovane Puglisi, che già in passato aveva mostrato alcuni segnali di insofferenza nei confronti del fidanzato.

I fan sperano nella svolta di Maria Puglisi

Ancora una volta quindi, Maria e Vito si ritroverebbero a viaggiare su due binari differenti e secondo i fan della soap opera, non si esclude che questa volta la stilista possa tirare fuori il proprio carattere.

Il sentimento che prova nei confronti di Matteo sembra essere ormai innegabile e in tanti si augurano che trovi la forza per lasciare Vito e quindi rinunciare a un matrimonio che tanto vorrebbero i suoi familiari, ma non Maria.