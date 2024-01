Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del GF la mattina del 3 gennaio: a comunicarlo è stato il sito ufficiale del programma con un brevissimo messaggio che parla di motivi personali che hanno portato l'attrice a interrompere l'avventura. Lo staff della concorrente, però, ha fatto sapere che durante la notte è morto il padre Paolo e per questo lei è uscita; attualmente non si sa se la donna rientrerà in gioco prossimamente oppure se il suo percorso nel reality-show è finito.

La comunicazione degli addetti ai lavori

"Beatrice lascia la casa per motivi personali", questo è quello che si legge nel breve comunicato che è apparso sul sito e sui profili social ufficiali del GF nella tarda mattinata di martedì 3 gennaio.

Luzzi, dunque, ha interrotto la sua avventura nel reality per la seconda volta nel giro di poche settimane e sempre per ragioni familiari.

L'attrice ha abbandonato il gioco (ancora non si sa se temporaneamente o definitivamente) perché nella notte è scomparso il padre: a svelarlo è stato lo staff che da mesi gestisce gli account X e Instagram della protagonista della trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Le spiegazioni delle persone vicine a Beatrice

"Stanotte è venuto a mancare l'architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice", si legge su tutti i profili social della concorrente del GF in queste ore.

L'uomo era già stato operato lo scorso 22 dicembre e la figlia era stata al suo capezzale per qualche giorno, salvo poi rientrare nella casa più spiata d'Italia proprio su espressa richiesta della famiglia (l'ha raccontato lei ad Alfonso Signorini prima di tornare in gioco).

"Ha lasciato la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari", termina così il messaggio che è apparso sugli account X e Instagram dell'attrice protagonista dell'edizione 2023/2024 del reality Mediaset. Né gli addetti ai lavori né lo staff di Beatrice hanno chiarito se la sua avventura al Grande Fratello è finita oppure se riprenderà prossimamente.

Il percorso da protagonista

Beatrice è stata sicuramente il personaggio più discusso dell'edizione 2023/2024 del GF: sin da quando ha messo piede nella casa più spiata d'Italia, infatti, l'attrice ha monopolizzato l'attenzione del pubblico e degli altri concorrenti.

Per mesi Luzzi è stata criticata dai coinquilini per i suoi modi di fare da protagonista ma questo non ha fatto altro che farla entrare nel cuore dei telespettatori, che l'hanno resa la preferita per settimane.

Per diverse puntate si è parlato anche della liason che la donna ha avuto con Giuseppe, un flirt molto altalenante che ha subito tanti stop soprattutto a causa delle parole poco carine che lui ha detto della compagna parlando con gli altri.

Beatrice si è scontrata spesso anche con Anita perché secondo lei sarebbe uno dei motivi per cui la relazione con Garibaldi non è andata bene: l'attrice ha sempre pensato che la ragazza allontanasse il bidello da lei perché tra loro non c'è simpatia sin dal primo giorno