Complice una convivenza 24 ore su 24 al Grande Fratello col proprio ex fidanzato Massimiliano Varrese, Monia La Ferrera sta tornando a provare per lui delle forti sensazioni.

Durante la serata di ieri, i due si sono ritrovati a parlare in disparte rispetto al resto dal gruppo ma il discorso imbastito dall'attore è stato criticato da molti utenti via web.

Stando al loro giudizio, Varrese starebbe infatti avendo un atteggiamento invadente come accaduto in passato con Heidi Baci.

Il confronto tra i due ex

Giovedì 4 gennaio, Massimiliano e Monia si sono ritrovati a parlare in veranda analizzando il loro rapporto.

Ad un certo punto l'attore ha sollevato dei dubbi sulla vicinanza tra Monia stessa e Vittorio Menozzi: "Non mi piacciono le persone che prendono confidenza dove non devono, non mi piacciono gli strateghi, non mi piacciono i prezzemolini". Dal canto suo Monia ha smentito categoricamente che dietro alla vicinanza di Menozzi ci sia della malizia precisando comunque che non intende affatto mettere da parte il rapporto instaurato con il modello solamente per compiacere Massimiliano.

Su Vittorio colpevole di aver giocato 20sec con Monia:

IO NON SO PIÙ COME DIRE CHE QUESTA PERSONA FA PAURA E DEVE USCIRE.#grandefratello pic.twitter.com/eZwKPVVLRy — RØ 🏳️‍🌈⃤── (@LaRo__91) January 4, 2024

La reazione di alcuni utenti

La gelosia di Massimiliano Varrese nei confronti della sua ex Monia La Ferrera non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

Sul social X moltissimi utenti hanno criticato l'atteggiamento invadente e oppressivo dell'attore: "Varrese è ossessionato da Vittorio". Un altro utente ha sostenuto che Massimiliano starebbe avendo lo stesso atteggiamento avuto con Heidi Baci: "Max si comporta con tutte le donne allo stesso modo, scappa". Tra i vari commenti c'è anche chi ha criticato Rosy Chin per avere espresso un giudizio a favore di Varrese e una critica nei confronti di Menozzi: "Rosy è la peggiore che vuole screditare Vittorio agli occhi di Monia".

Infine c'è anche chi ha sostenuto che La Ferrera si sia avvicinata all'ex Varrese solamente perché si trova in nomination desiderosa quindi di creare delle dinamiche che la possano salvare ai fini del gioco.

Il triangolo Varrese-Baci-Menozzi

All'inizio del GF, Massimiliano Varrese disse di essersi infatuato di Heidi Baci. Quest'ultima, sebbene fosse attratta fisicamente dal coinquilino, riferì però in più di una circostanza di non essere interessata ad approfondirne la conoscenza per via della differenza d'età.

Nonostante la presa di posizione della 25enne, Massimiliano ha sempre nutrito una certa gelosia nei confronti di Vittorio Menozzi per via del rapporto di amicizia instaurato con Heidi stessa. Una delle ultime discussioni tra Heidi e Massimiliano avvenne proprio per via di una conversazione notturna avuta dalla ragazza con Vittorio. L'atteggiamento insistente dell'attore 'costrinse' infine la ragazza pescarese ad abbandonare il gioco, complice anche una visita del padre in casa che la ammonì sul fatto che un suo eventuale coinvolgimento sentimentale con lui non sarebbe stato visto di buon occhio dalla famiglia per via della differenza d'età.

Adesso, stando al parere di diversi utenti, Varrese sarebbe di nuovo opprimente, questa volta nei riguardi di Monia.