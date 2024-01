In occasione del 48esimo compleanno di Massimiliano Varrese il Grande Fratello ha pubblicato sui propri account social ufficiali un messaggio d'auguri. Sotto al post tra i vari commenti molti utenti hanno espresso il proprio disappunto al messaggio d'auguri indirizzato all'attore: c'è chi con sarcasmo ha augurato una squalifica al concorrente e chi gli ha augurato di finire presto in un televoto eliminatorio.

Utenti critici nei confronti di Varrese

Sulla pagina Facebook del GF il 5 gennaio è apparso un post di auguri indirizzati a Varrese: "Buon compleanno Max".

Il gesto da parte degli autori del reality show però non è piaciuto affatto ad alcuni utenti del web.

In molti hanno scritto un commento negativo nei confronti del festeggiato: "Ti auguro di uscire presto tra i fischi di tutta Italia". Un altro ha definito il concorrente "viscido" per via dell'atteggiamento sopra le righe avuto nei confronti di Beatrice Luzzi, mentre un altro utente ha scritto: "Non mi sento di fargli gli auguri, chi non dà rispetto non lo merita". Tra i vari commenti c'è chi si è augurato che il concorrente finisca in un televoto eliminatorio e chi ha commentato: "Non meriti nulla, altro che auguri". Infine c'è anche chi con sarcasmo ha fatto gli auguri a colui che ha portato l'hip pop in Italia: il riferimento è al fatto che Varrese parlando con alcuni compagni d'avventura ha detto di essere stato lui a far conoscerequel genere musicale in Italia.

Tuttavia c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore del concorrente: "Auguri Max continua così". Un altro fan si è complimentato con Varrese per il percorso all'interno della casa di Cinecittà: "I miei migliori auguri Massimiliano, anche noi abbiamo i nostri difetti soltanto che non siamo esposti e non veniamo giudicati".

I motivi dell'astio nei confronti di Massimiliano

Massimiliano Varrese è finito al centro delle critiche del GF per via dell'atteggiamento spesso ritenuto sopra le righe. In primis, è scoppiata la polemica per essere stato invadente nei confronti di Heidi Baci: il concorrente dopo avere ammesso un'infatuazione non riusciva ad accettare di non essere corrisposto.

Tale atteggiamento ha portato la 25enne di Pescara ad abbandonare il programma in quanto si era venuta a verificare una situazione esasperante. Successivamente Varrese ha iniziato ad avere un comportamento esagerato nei confronti di Beatrice Luzzi: durante i litigi, l'attore ha riservato parole al vetriolo verso la compagna d'avventura.

In seguito alle lamentele da parte dei telespettatori, Alfonso Signorini ha messo al corrente Massimiliano sul fatto che se avesse continuato su quella linea sarebbe stato squalificato dal gioco.