Maria e Matteo ammetteranno i propri sentimenti nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda dal 15 al 19 gennaio. Le anticipazioni annunciano che la ragazza avrà difficoltà a parlare chiaramente con Vito che noterà il suo cambiamento e le darà ancora tempo per acquistare la loro casa. Nel frattempo, Marcello soffrirà per la fine con Adelaide ma sarà deciso a voltare pagina con un nuovo progetto che coinvolge Matteo. I piani di Barbieri, però, saranno ostacolati da Umberto che riuscirà ad annullare tutto.

Maria tormentata dai suoi sentimenti per Vito e Matteo

Sarà una settimana molto dura per Maria che si ritroverà a fare i conti con i suoi sentimenti. Dopo l'incontro con Matteo, la ragazza non potrà più fare finta di niente e ammetterà di provare qualcosa per il fratello di Marcello. Vito si renderà conto che la sua fidanzata è preoccupata da qualcosa, ma le sue domande non troveranno risposte. Dopo aver trascorso una notte in bianco, Maria non si recherà al lavoro e Matteo e Vito saranno in ansia per lei. Lamantia capirà che la signorina Puglisi potrebbe non essere più sicura di acquistare con lui una casa e per questo le darà del tempo per riflettere. Matteo, però, non apprezzerà la poca chiarezza di Maria e andrà a trovarla a casa per parlarle di persona.

In quel momento arriverà Concetta che vedendo i due ragazzi insieme capirà che tra loro c'è qualcosa.

Umberto ancora pronto a mettere i bastoni tra le ruote a Marcello

Per Marcello sarà difficile accettare la fine della sua relazione con Adelaide ma non potrà fare altro che accettare la decisione della contessa. Barbieri sarà pronto a voltare pagina concentrandosi sul lavoro e a questo proposito avrà in ballo un progetto con Matteo.

I due fratelli si organizzeranno per una nuova esperienza lavorativa insieme, ma Umberto sarà deciso a rovinare i loro piani e ci riuscirà. Marcello non potrà fare a meno di litigare ancora con Guarnieri e Flora sarà curiosa di conoscere il motivo della discussione. A dire la verità alla donna sarà Barbieri, mentre Umberto preferirà mentire su quello che ha fatto, deludendola ancora una volta.

Una grande delusione arriverà anche per Salvatore quando saprà che Elvira e Tullio faranno le conoscenze ufficiali dei rispettivi genitori.

Il braccialetto di Maria aveva già destato sospetti in Vito

Nelle puntate precedenti, tra Maria e Vito ci sono state delle piccole discussioni. Lamantia, infatti, ha notato il braccialetto della sua fidanzata nell'ufficio di Portelli e le ha chiesto spiegazioni. Lei ha sviato il discorso, ma poi ha accusato Matteo di aver organizzato tutto per farla litigare con il suo fidanzato. Maria e Matteo si sono incontrati per chiarirsi e non hanno potuto più nascondere il forte sentimento reciproco. Nonostante i diversi tentativi di allontanamento, quindi, Maria si è arresa, ma avrà anche il coraggio di lasciare Vito? Per lei non sarà facile, perché a supportare il suo fidanzamento c'è anche tutta la sua famiglia, entusiasta di Lamantia.