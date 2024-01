Il 3 gennaio Beatrice ha lasciato la casa del Grande Fratello dopo aver scoperto della morte del padre. Il televoto eliminatorio che la vedeva protagonista con Rosanna, Monia e Federico è stato annullato. Lunedì prossimo nessun concorrente sarà eliminato e chi ha partecipato a questa votazione verrà rimborsato. Tutti sono salvi almeno fino alla nuova nomination.

La decisione della produzione

Il papà di Beatrice è morto la notte scorsa e la notizia è stata data sia dallo staff dell'attrice che dai profili social ufficiali del GF.

La 53enne è uscita dalla casa la mattina del 3 gennaio e ancora non si sa se rientrerà.

Molti fan sono pessimisti a riguardo, soprattutto dopo aver saputo che il televoto della prossima puntata è stato annullato.

Sul sito del reality show è apparso un comunicato sul destino dei quattro concorrenti che rischiavano l'eliminazione nella puntata di lunedì 8 gennaio: a causa dell'uscita di Luzzi questa votazione è stata interrotta e tutte le persone che hanno espresso una preferenza saranno rimborsate.

Questa scelta della produzione fa pensare che Beatrice non tornerà in gioco, almeno non nei giorni che precedono la diretta prevista per lunedì sera. Al momento, secondo la pagina dedicata ai concorrenti sul sito del Grande Fratello, l'attrice risulta ancora in gara.

Il motivo dell'allontanamento

I concorrenti a rischio erano Rosanna, Federico, Monia e Beatrice. L'uscita di quest'ultima dalla casa, però, ha costretto la produzione a cancellare il televoto. Lunedì sera nessun inquilino abbandonerà il gioco e dovrebbe toccare ad Alfonso Signorini spiegare al pubblico cosa è successo e soprattutto il destino di Beatrice.

Un parere piuttosto condiviso tra i fan del GF è che l'attrice non accetti di rientrare tra le mura di Cinecittà per restare accanto ai figli e al resto della sua famiglia dopo la morte di papà Paolo.

L'uomo aveva subito un delicato intervento qualche giorno prima di Natale e già in quell'occasione Beatrice, uscita temporaneamente dalla casa, non era certa di tornare.

Il parere dei telespettatori

Leggendo i commenti sotto al post X con il quale è stato comunicato l'annullamento del televoto, si apprende che i concorrenti non sarebbero ancora a conoscenza del motivo per cui Beatrice è uscita dalla casa in mattinata.

"Almeno avvisateli che è morto suo padre, richiamateli per rispetto", "Dovreste avvisare gli altri, non si possono vedere ridere e scherzare", "Un po' di contegno", "Fiordaliso ride con Rosy in piscina, abbiate rispetto di chi vi ha portato avanti l'edizione", questi sono alcuni dei pareri che i fan hanno espresso sui social dopo aver visto la diretta del GF sul canale 55.