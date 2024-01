In Terra Amara Züleyha rischierà di morire durante un intervento chirurgico. Sarà in sala operatoria dopo aver ricevuto uno proiettile sulla testa, ma durante l'operazione il suo cuore smetterà di battere. I medici dovranno usare il defibrillatore per provare a salvarle la vita.

Züleyha rischia di morire

Züleyha sarà in bilico tra la vita e la morte dopo che Vahap la colpirà erroneamente alla testa con un proiettile, visto che il suo obiettivo era Hakan. Sarà proprio quest'ultimo ad accompagnarla di corsa in ospedale e la ragazza verrà sottoposta a un delicato intervento chirurgico salva vita.

Tutti da Villa Yaman correranno al suo capezzale mentre Hakan dopo aver messo fuoco alla capanna di Abdülkadir, perché capirà che dietro questa storia c'è il suo zampino, deciderà di isolarsi. Sarà da solo in macchina a osservare la foto della sua amata Züleyha anche perché, viste le sue condizioni, temerà di perderla.

Il sogno di Züleyha

Züleyha si troverà in sala operatoria e sognerà: si troverà in riva al mare alla disperata ricerca di Hakan, anche perché lei non sa ancora che si tratti di Mehmet. Alla fine qualcuno glielo indicherà e lei avrà modo di vederlo di spalle. Si avvicinerà, gli toccherà la spalla e lui sarà pronto a girarsi, ma proprio in quel momento qualcuno le sparerà.

Nella realtà, proprio in quell'istante, il cuore di Züleyha andrà in arresto cardiaco.

I medici proveranno a salvarla usando il defibrillatore. Non sarà un'impresa per niente facile, ma alla fine il cuore della ragazza riprenderà a battere e i medici potranno portare a termine l'intervento.

Un cameriere ha visto l'assassino di Züleyha

Quando uscirà dalla sala operatoria ci saranno Mehmet, Fikret e Lütfiye ad aspettarla, ma i medici non diranno nulla in merito alle sue condizioni di salute.

La ragazza verrà portata in terapia intensiva e i tre avranno modo di vederla da dietro un vetro.

Passerà la notte e Mehmet sarà sempre lì con la sua Züleyha, non vorrà lasciarla da sola nemmeno un attimo. Anche Lütfiye resterà al capezzale della ragazza. Arriverà anche il procuratore per dare una buona notizia: un cameriere del ristorante in cui si trovavano Mehmet e Züleyha durante la sparatoria ha visto l'assassino della giovane.

Kerem Alışık canta sul palco della versione turca di The Voice

Se a breve il pubblico di Canale 5 assisterà all'uscita di scena del personaggio di Fekeli, il suo interprete, Kerem Alışık, in Turchia sta facendo chiacchierare la cronaca rosa per la sua apparizione durante la puntata speciale di Capodanno di O Ses Türkiye, ovvero la versione turca di The Voice.

Kerem Alışık si è esibito con il pezzo Gitme Aklım Sende Kalır (che in italiano significa "Non te ne andare, la mia mente resterà con te"), solo che tra i coach era presente una sua vecchia fiamma, la musicista Ebru Gündeş, che ha speso belle parole per lui: "Lo ricordo sempre con tanto amore".