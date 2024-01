Con i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 8 non si esclude che Tancredi possa portare avanti la sua vendetta nei confronti della moglie Matilde, tanto da metterla nei guai.

Sant'Erasmo potrebbe non arrendersi facilmente alla decisione della moglie di chiudere il loro matrimonio e sentirsi libera di vivere la sua relazione insieme a Vittorio Conti.

Per tale motivo Tancredi rischierebbe di spingersi oltre e di proseguire con una denuncia per adulterio nei confronti di Matilde, tale da causarle non pochi problemi.

Tancredi non intende arrendersi con la moglie

Tancredi deciderà di assumere un investigatore privato per tenere sotto controllo la moglie e Vittorio Conti, dopo aver scoperto della loro relazione.

Non avrà intenzione di mollare la presa e vederli felicemente innamorati insieme, tanto da essere pronto a tutto pur di non perdere questa battaglia.

Matilde rientrerà a Milano dopo un breve periodo di assenza in cui si è trasferita in Giappone per stare lontana da tutto e tutti, e si ritroverà a dover affrontare "faccia a faccia" suo marito.

Il rapporto tra i due è ormai in crisi e la donna sarà disposta a tutto pur di andare avanti per la sua strada insieme a Conti.

Tancredi può denunciare sua moglie Matilde nelle prossime puntate de Il Paradiso 8

A tal proposito non si esclude che questo atteggiamento di Matilde possa scatenare la furia cieca di Tancredi e durante le prossime puntate il proprietario della Galleria Milano Moda potrebbe spingersi oltre e procedere addirittura con una denuncia per adulterio nei confronti della moglie.

In tal caso Matilde si ritroverebbe messa seriamente nei guai, dato che l'adulterio fino a fine anni Sessanta era considerato un reato a tutti gli effetti.

Non si esclude che la spietatezza di Tancredi possa spingerlo fino alla denuncia, con l'intento ben preciso di rovinare la favola d'amore tra la moglie e il proprietario del Paradiso.

I fan fanno il tifo per Matilde e Vittorio insieme

Intanto i fan social della soap opera di Rai 1 continuano a fare il tifo per la coppia composta da Matilde e Vittorio, augurandosi che ben presto i due possano essere liberi di viversi serenamente il loro amore alla luce del giorno. Un'ipotesi decisamente complicata per Matilde complice anche il ritorno di Marta Guarnieri, storica ex compagna di Vittorio, che ha scelto di ristabilirsi nuovamente a Milano.

Alcuni non approvano il suo ritorno: "È tornata in un momento inopportuno. Se non riuscirà a riallacciare il rapporto con Vittorio, e soffrirà da questo, se lo merita".