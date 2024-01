Vittorio Menozzi sembra essere il concorrente del Grande Fratello che ha più risentito dell'uscita di Beatrice Luzzi, fuori dalla casa di Cinecittà per via della morte del padre, Paolo, avvenuta tre giorni fa. Nel tardo pomeriggio di ieri il modello ha così confidato a Fiordaliso e Sergio D'Ottavi di sentirsi perso in questi giorni poiché per lui l'attrice era ormai diventata un punto di riferimento.

Al momento non è dato sapere se Beatrice deciderà o meno di proseguire la sua esperienza al Reality Show di Canale 5, se ne saprà probabilmente di più nel corso della settimana entrante.

Lo sfogo del modello

Durante una chiacchierata confidenziale con Fiordaliso e Sergio D'Ottavi, Vittorio Menozzi è dunque scoppiato a piangere spiegando di avvertire la mancanza di Beatrice Luzzi: "Mi dà fastidio che senza una persona di riferimento io mi senta perso". Dal racconto del giovane è emerso che ha provato la stessa sensazione anche dopo gli addii di Heidi Baci e Valentina Modini: la prima si è ritirata dal programma, la seconda è stata eliminata per via del televoto.

A vitto manca troppo Bea perciò attenti a shipparlo che lui e legatissimo con la sua rossa e ascoltate le sue parole e capite tante cose #GrandeFratello #vittoriners pic.twitter.com/8bIV7zMI4N — Angelica 🔥🔥🔥 (@angelmel95) January 5, 2024

I consigli di 'zia Fiorda'

In seguito allo sfogo di Vittorio, Fiordaliso ha cercato di dispensare consigli utili.

In primis, la cantante si è detta sicura che lunedì Beatrice Luzzi tornerà per proseguire il suo percorso nonostante il grave lutto che l'ha colpita. In secondo luogo ha riferito di comprendere lo stato d'animo del modello poiché in un programma come il GF tutti hanno bisogno di un 'complice' per proseguire al meglio l'avventura.

Secondo Fiordaliso infine, Menozzi vedrebbe in Beatrice una sorella maggiore.

A fare eco alle parole dell'artista ci ha pensato anche Sergio: "Non senti la mancanza di una persona che non ti ha portato nulla".

L'affetto dei fan verso Menozzi

Sul social X alcuni utenti hanno espresso un commento sullo stato d'animo di Vittorio Menozzi.

Un utente ha esordito: "Tesoro resisti, stanno per arrivare tempi migliori". Un altro ha insinuato che Menozzi senza Beatrice si senta perso perché i suoi compagni d'avventura non sono stati abili ad integrarlo col resto del gruppo. Un altro utente si è augurato che l'attrice possa tornare al GF in modo da continuare ad essere la spalla del modello.

Tra i vari post c'è anche chi si è commosso per la sensibilità del modello e chi ha fatto notare come il giovane, dopo l'uscita di Luzzi, sia spesso isolato dai suoi compagni d'avventura.