Nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Amici che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 7 gennaio. Stando alle anticipazioni c'è stato un diverbio piuttosto acceso tra Rudy Zerbi e Matthew, tanto che l'allievo ha abbandonato lo studio in lacrime e si è rifugiato in bagno. Secondo alcuni utenti del web, il coach di canto avrebbe preso di mira il cantante perché non sarebbe più nella sua squadra.

Discussione tra l'insegnante Zerbi e l'allievo Matthew

Gli spoiler riguardanti la gara di canto relativi agli inediti parlano di una discussione tra Rudi Zerbi e Matthew.

Quest'ultimo si è esibito sulle note del brano di Achille Lauro "Me ne frego", ma al termine ha ricevuto come voto 5 dall'insegnante di canto, mentre durante le prove generali ha preso 0: Zerbi ha avuto da ridire sull'esibizione del cantante, tanto che quest'ultimo al termine della discussione non è riuscito a trattenere le lacrime ed è scappato dalla studio per rifugiarsi in bagno.

A quel punto Mew ha cercato di consolarlo e farlo rientrare in studio.

Il commento di alcuni utenti del web

L'ennesima discussione avvenuta tra Matthew e Rudy Zerbi è stata commentata anche sui social. In particolare su X (ex Twitter) molti utenti hanno spezzato una lancia a favore dell'allievo: "A Zerbi brucia non averlo più in squadra", ha scritto qualcuno, mentre un altro telespettatore affermato: "A Rudy piace ogni anno avere qualcuno da massacrare in modo da assicurarsi il posto per l’anno successivo.

Rudy non è 'educativo' e va dove conviene. Sempre stato così. Crea la dinamica e la porta avanti fino allo sfinimento".

Altri hanno spronato l'allievo ad andare avanti per la propria strada nonostante le critiche ricevute da Zerbi, mentre qualcun altro ha chiosato: "Zerbi prima li sceglie, poi si pente e li massacra".

Amici: altre anticipazioni puntata 7 gennaio

Per quanto riguarda le altre anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 7 gennaio, per la gara di canto ci sarà un'altra discussione accesa tra Zerbi e Pettinelli al termine dell'esibizione di Sarah. Intanto Ayle è stato criticato da Zerbi poiché lo avrebbe trovato a disagio nel cantare "Un senso" di Vasco Rossi.

Inoltre Zerbi ha punzecchiato Mida per via di alcune barre scritte all'interno del brano di "Red Light" di Tedua.

La gara di ballo invece vede Marisol prima in classifica con tanto di complimenti di Alessandra Celentano. Molto positiva è stata anche l'esibizione di Lucia, mentre Simone è stato fortemente criticato dalla maestra Celentano ma è riuscito ad ottenere lo stesso la maglia da Emanuel Lo.

Durante la registrazione non ci sono state eliminazioni; Inoltre erano assenti Gaia, Sophia e Nicholas per via dell'influenza.