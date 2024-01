Nel corso di una chiacchierata in camera da letto con Fiordaliso, Beatrice Luzzi e Stefano Miele, Vittorio Menozzi ha rivelato di esserci rimasto male per l'atteggiamento avuto da Letizia Petris e Paolo Masella. Di conseguenza il modello ha detto di no voler più avere nulla a che fare con entrambi al Grande Fratello. Poco dopo, il modello ha ribadito il suo punto di vista a Giuseppe Garibaldi.

Lo sfogo del modello

Nella 30^ puntata del GF, Massimiliano Varrese ha accusato Vittorio Menozzi di mancare di rispetto alle donne visto che gira in camera da letto in boxer.

Tale versione è stata sostenuto anche da Paolo Masella e Letizia Petris anziché sostenere il suo amico ha rincarato la dose.

Il giorno seguente la diretta, il modello si è ritrovato a parlare di quanto accaduto e ha affermato di non volere più avere nulla a che fare con i due coinquilini: "Io da ieri sera con Paolo e Letizia ho chiuso, mi dispiace ma per come si sono comportati". Vittorio ha precisato che dopo la puntata ha cercato un confronto con Masella e quest'ultimo ha confermato di avere rincarato la dose perché spinto dalla gelosia. Anche Beatrice Luzzi ha detto di essere rimasta delusa dalle insinuazioni effettuate dal duo Petris-Masella.

Vittorio:"Io da ieri sera con Paolo e Letizia ho chiuso, come si sono comportati entrambi. Perché dopo sono andato a parlargli e lui ne l'ha detto che l'ha spinto la gelosia..." Paolo non vedeva l'ora di andargli contro perché geloso... #GrandeFratello #vittoriners pic.twitter.com/yCfWJWsMJj — Daniele (@_danii_098) January 9, 2024

In un secondo momento, Menozzi ha affrontato l'argomento con Giuseppe Garibaldi.

Quest'ultimo ha cercato di mediare fra i due compagni d'avventura, spiegando che probabilmente Paolo è geloso del rapporto che ha con Letizia. Dal canto suo però Vittorio non ha sentito ragioni: "Non ci sono i presupposti per avere un'amicizia con lei". A detta sua, se Masella e Petris fossero stati dei veri amici e pensavano realmente quelle cose di lui anziché dirgliele in puntata davanti a milioni di telespettatori avrebbero fatto un discorso al termine della diretta.

Per Giuseppe, Letizia starebbe tutelando il suo fidanzato ma il modello non sembra essere disposto a fare un passo indietro: "Oggi si sono spaccate un po' di cose".

Cosa pensano i fan di Vittorio?

Sul social X i fan di Vittorio Menozzi lo hanno difeso dalle critiche di Masella, Petris e Varrese. Un utente ha affermato: "Paolo dice che Vittorio gira sempre in boxer. Detto da lui che da settembre gira sempre senza maglia fa davvero ridere". Un altro ha sostenuto: "Ti credo che Paolo è geloso di Vittorio, lui non sarà mai come lui". Tra i vari commenti c'è chi ha sostenuto che Letizia si stia facendo condizionare dal rapporto instaurato con Masella e chi invece, crede che Menozzi voglia entrare in ogni dinamica per avere clip durante le puntate.

Dal momento che Paolo Masella è finito in un televoto eliminatorio, c'è anche chi ha suggerito di votare contro di lui per eliminarlo dal gioco.