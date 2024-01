Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8 del 2024 potrebbero essere caratterizzate dalla scoperta di un nuovo amore che gravita nella vita della contessa Adelaide.

Dopo aver scelto di chiudere la sua relazione con Marcello, non si esclude che quest'ultimo possa scoprire come stanno davvero le cose e venire a conoscenza del nuovo fidanzato della contessa.

In tal caso, Marcello si ritroverebbe a raggiungere la sua ormai ex fidanzata in Svizzera per capire come stanno davvero le cose e affrontarla faccia a faccia.

Adelaide decide di chiudere la sua relazione con Marcello

Le anticipazioni della soap opera della settimana fino al 19 gennaio rivelano che Adelaide deciderà di comunicare a Marcello la sua decisione di chiudere definitivamente la loro relazione e voltare pagina.

Una scelta che la donna si traporta dietro già da un bel po' di tempo, dato che dopo il suo rientro a Milano in seguito al lungo soggiorno in Svizzera, ha mostrato dei segnali di insofferenza nei confronti del giovane.

Adesso che ha scelto di ritornare di nuovo da sua figlia Odile, la contessa preferirà essere sincera con il giovane Barbieri, finendo per spezzargli il cuore.

Marcello scopre che Adelaide ha un altro uomo: ipotesi Il Paradiso delle signore 8 nuove trame

Ma cosa si cela dietro questa decisione della contessa? Non si esclude che l'addio con Marcello possa non dipendere solo dalla mancanza d'amore di Adelaide nei suoi confronti, ma anche dalla presenza di un nuovo fidanzato in Svizzera.

Con il passare degli episodi che andranno in onda in questo 2024 su Rai 1, non si esclude che Marcello possa scoprire che la sua ormai ex fidanzata sia impegnata sentimentalmente con un altro uomo e questo sarebbe uno dei motivi che l'avrebbe spinta a rientrare in fretta e furia in Svizzera.

A questo punto Marcello - pur comprendendo la situazione - potrebbe decidere di recarsi prontamente in Svizzera dalla donna per affrontare "faccia a faccia" e costringerla a prendersi le sue responsabilità, dato che non è mai stata chiara con lui in merito ai motivi di questo addio.

Una piccola "vittoria" per il giovane Barbieri che, solo dopo questo amaro confronti, si ritroverebbe a mettersi l'anima in pace e accettare di dover dare una svolta alla sua vita, concentrandosi sul lavoro ma senza chiudere il suo cuore all'amore.

I fan sospettano che Adelaide abbia ingannato Marcello con questa storia d'amore

Intanto, dopo l'addio tra Marcello e Adelaide negli episodi della soap in onda attualmente su Rai 1, i numerosi fan sui social si dicono sempre più convinti che la contessa non sia mai stata innamorata per davvero del giovane Barbieri.

Il sospetto, infatti, è che la donna abbia "usato" Marcello per sopperire i suoi bisogni d'amore dopo la fine della relazione con Umberto Guarnieri, che è sempre stato un punto di riferimento importante nella vita della donna.