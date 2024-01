I servizi sociali arriveranno a casa Forrester per controllare la situazione di Douglas nelle puntate di Beautiful in onda dal 15 al 20 gennaio. Le anticipazioni spiegano che gli agenti interrogheranno il bambino e si accerteranno che tutto vada bene. Quando andranno via. Ridge chiamerà Brooke, certo che dietro questa visita ci sia lei.

Ridge e Thomas sorpresi dall'arrivo degli assistenti sociali

A casa Forrester la tranquillità sarà ancora un traguardo lontano, soprattutto a causa della contesa di Douglas tra Thomas e Hope. Brooke non si darà pace fino a quando il bambino non sarà tornato a casa di sua figlia e dopo aver avuto una brutta discussione con Thomas ne parlerà con Hope.

La signora Logan spiegherà che Thomas si è rivolto a lei puntandole un coltello e minaccerà anche Ridge di chiamare gli assistenti sociali perché teme per l'incolumità di Douglas. Forrester andrà su tutte le furie nel vedere che sua moglie si è schierata contro suo figlio, mentre Hope non avrà voglia di fare la guerra e sarà Liam ad insistere con lei sul fatto che il bambino deve tornare a casa con loro. Nel frattempo, a villa Forrester busseranno gli assistenti sociali e ad accoglierli sarà Ridge.

Douglas parlerà con gli agenti e non presenterà problemi

Ridge e Thomas rassicureranno gli agenti sul fatto che Douglas stia bene e viva in modo sereno. Gli assistenti sociali, però, non si fideranno molto delle parole dei due uomini e preferiranno constatare di persona la situazione del bambino.

Douglas sarà chiamato a parlare con gli agenti che lo interrogheranno sul coltello. Il bambino non presenterà particolari turbamenti e Thomas ribadirà che suo figlio è in buone mani. A quel punto gli assistenti sociali andranno via e Ridge telefonerà subito a Brooke, certo che sia stata lei a chiamarli.

La brutta discussione che ha allarmato Brooke

Nelle puntate precedenti, Thomas ha espresso la volontà di vivere con suo figlio dopo aver dimostrato di essere molto cambiato negli anni. Douglas è andato a vivere con suo padre a villa Forrester, ma questo non è piaciuto affatto a Brooke. La madre di Hope si è dimostrata molto agguerrita con Thomas ed è andato a trovarlo a casa per l'ennesima discussione.

Il figlio di Ridge non ha sopportato di essere giudicato un cattivo padre solo perché stava sbucciando una mela per Douglas usando un coltello e la lite si è fatta sempre più accesa. Thomas ha iniziato a parlare con Brooke di Ridge ed è stato accusato di usare suo figlio per allontanare la donna da suo marito, a favore di sua madre. A quel punto Thomas ha puntato un coltello contro Brooke e la donna racconterà a tutti questo episodio che secondo lei avvalorerebbe ancora di più la sua tesi.