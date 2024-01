Lunedì 8 gennaio 2024 è tornato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Durante la diretta è nata una discussione tra Stefano e Anita, che è stata accusata anche da Alfonso Signorini. Dopo la diretta la ragazza ha avuto un crollo e ha ammesso di essere stanca e che il GF sta rovinando la sua reputazione.

Lo sfogo di Anita dopo la diretta

Tutto è iniziato quando Giuseppe, durante il compleanno di Varrese, ha definito l’attore come ‘Grande uomo’. Stefano ha contestato tale definizione, creando una polemica che è sembrata pretestuosa a tutti.

Tuttavia Anita, cercando di difendere l’amico Giuseppe, ha parlato delle umile origini di Garibaldi, definendolo un semplice bidello. Durante la diretta Anita è stata criticata e, finita la puntata, Olivieri è andata in panico.

Sfogandosi con gli altri inquilini, Anita ha ammesso: “Questa roba sta uscendo dal confine. Questo è un gioco per giocatori e chi non lo è viene mangiata. Questo gioco mi sta rovinando la reputazione”. Andando avanti nel suo sfogo, la ragazza si è lamentata di non essere stata tutelata e che, nel corso della sua permanenza all’interno della casa del Grande Fratello, ha preso più volte mazzate. Anita ha poi aggiunto: “Questo è un gioco e non mi faccio rovinare la vita da un gioco.

Ho una vita davanti, ho costruito una reputazione nel corso della mia vita per diventare una persona. Ma se continuo così non verrò assunta neanche come segretaria”.

Riassunto della puntata dell'8/01 e ascolti TV

La puntata del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio 2024, è stata la prima del 2024. Una puntata molto attesa per il ritorno in casa di Beatrice Luzzi, dopo la grave perdita del padre avvenuta lo scorso mercoledì.

La donna ha scelto di rientrare in casa, per il pubblico e per volontà del suo mancato padre. Beatrice è ritornata in casa e ha salutato e abbracciato tutti gli altri concorrenti, per poi leggere una lettera toccante che aveva scritto per suo padre. Spazio poi anche ad altre emozioni, come il ritorno di fiamma tra Massimiliano Varrese e Monia.

Proprio per quest’ultima è poi arrivata una sorpresa da parte di sua madre. In occasione invece del suo compleanno, Massimiliano Varrese ha invece ricevuto la visita di suo padre.

I nominati della settimana sono: Anita, Beatrice, Federico, Rosanna, Stefano, Sergio, Paolo e Monia. La prossima puntata andrà in onda lunedì e il meno votato sarà l’eliminato definitivo. In termini di ascolti la puntata è stata seguita da 2.562.000 spettatori, con uno share del 18.41%. A trionfare è stata però la fiction La Storia, in onda su Rai 1, che ha invece interessato 4.459.00 spettatori, con il 23.47% di share.