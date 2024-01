Lunedì 8 gennaio su Canale 5 è andata in onda la 30^ puntata del Grande Fratello. Al momento delle nomination Alfonso Signorini ha spiegato ai concorrenti che d'ora in poi non ci saranno più le immunità quindi saranno tutti nominabili. Arrivo il turno di Beatrice Luzzi, l'attrice ha deciso di fare il nome di Anita Olivieri perché secondo lei sarebbe stata la concorrente meno sensibile dopo il lutto che l'ha colpita.

Anita al televoto per mano di Luzzi

Alfonso Signorini ha spiegato ai concorrenti che erano in nomination nella 30esima puntata che sarebbero finiti al televoto per la prossima puntata.

A questi però si sono aggiunti i concorrenti più nominati della puntata di ieri. Inoltre ha rivelato che non ci saranno più le immunità.

Nel momento in cui Beatrice Luzzi è stata chiamata in confessionale per esprimere la sua nomination ha deciso di fare il nome di Anita e ha spiegato la sua motivazione: "Penso che tra tutti è quella che forse ha dimostrato di avere un po’ meno cuore".

Beatrice: -“Ho deciso di andare per priorità e considerando che abbiamo tutti tanti difetti ma anche tanti pregi, nomino Anita perché fra tutti ha dimostrato di avere meno cuore”



CHE DITE AGGIORNIAMO LA FANCAM?#grandefratello #gf pic.twitter.com/yFj7t5rdIF — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 9, 2024

Beatrice criticata da alcuni utenti per la nomination effettuata

Sui social la nomination di Beatrice è stata oggetto di discussione: alcuni utenti credono che la concorrente sia tornata più "agguerrita" di prima all'interno del gioco, mentre i suoi fan non aspettavano altro che Anita fosse nominabile.

Un utente ha criticato duramente Luzzi: "La coerenza in persona: entra e abbraccia Anita chiedendo un 'nuovo inizio'. Tre ore dopo arriva in confessionale e la nomina perché ha dimostrato di essere senza cuore". Un altro utente ha sostenuto che Luzzi abbia esagerato nei confronti della coinquilina: "Oddio Anita non ha fatto nulla in sua assenza né più né meno degli altri".

Un fan di Olivieri ha sbottato: "Qui l'unica senza cuore sei tu Beatrice". Al contrario, i fan dell'attrice hanno difeso la sua nomination: "Siiii, la queen è tornata". Un altro ha chiosato: "E chi siamo noi per non volere fuori Anita vista che la regina ha parlato?".

Infine c'è anche chi non vede nulla di male nella rivalità tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri.

Televoto: 8 concorrenti a rischio eliminazione

Al termine delle nomination della puntata di ieri, sono finiti al televoto otto concorrenti: Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Rosanna Fratello, Paolo Masella, Sergio D'Ottavi, Stefano Miele, Federico Massaro e Monia La Ferrera. Tra questi il concorrente che risulterà essere meno votato dovrà abbandonare il reality show definitivamente.

Stando a un sondaggio effettuato sul web tra i telespettatori del programma, Stefano, Federico e Paolo sarebbero a rischio eliminazione mentre la preferita risulta essere Beatrice Luzzi. Quest'ultima ha deciso di proseguire il percorso al GF dopo la scomparsa del padre.