Nella puntata della soap Terra Amara che andrà in onda su Canale 5 giovedì 11 gennaio, Ali Rahmet Fekeli verrà ucciso dagli uomini di Abdulkadir [VIDEO] dopo aver scoperto che dietro l'identità di Mehmet Kara si nasconde in realtà Hakan Gumusoglu .

Fekeli scopre che Hakan Gumusoglu li ha ingannati

Mehmet Kara andrà a trovare Fekeli in azienda e non appena andrà via, Ali Rahmet informerà uno dei suoi collaboratori che presto gli presenterà il nuovo socio dell'azienda Yaman poiché sono della stessa città, Isparta . Il collaboratore però sentendo il nome di Mehmet risponderà che deve esserci un errore, perché il sig Kara lo conosce bene, è un fiorista e abita a Beirut da tanti anni insieme a sua moglie e ai suoi figli.

Fekeli rimarrà senza parole e comincia a capire che gli stanno nascondendo qualcosa.

Intanto Fikret verrà a sapere dal suo amico Sahab che Demir non si trova in Siria e che il francobollo usato sul pacco è da collezione e non può essere usato per le spedizioni. Gli raccomanderà di stare molto attento, poiché coloro che si nascondo dietro la scomparsa di suo fratello, gli hanno teso una vera e propria trappola.

Fekeli scopre che Mehmet Kara in realtà è Hakan Gumusoglu, poi viene ucciso

Nel frattempo Fekeli telefonerà a Lutfyie e la informerà che non tornerà a casa per qualche giorno perché ha dei servizi urgenti da sbrigare ad Ankara. Lei sarà preoccupata e gli dirà di stare attento, ma l'impresario la rassicurerà dicendo che tornerà presto.

In realtà Fekeli non si recherà ad Ankara, ma a Beirut dove avrà conferma che l'uomo sulla foto insieme a Zuleyha in realtà si chiama Hakan Gumusoglu.

A quel punto, l'impresario correrà nell'officina di Abdulkadir e lo minacciarà puntandogli un'arma alla tempia e intimandogli di dirgli tutta la verità sull'identità di Mehmet Kara.

L'uomo negherà ogni rapporto con Hakan Gomusoglu, ma Fekeli non gli crederà e andrà via risparmiandogli la vita, ma determinato a smascherare Gumusoglu una volta per tutte.

Fekeli non farà in tempo a parlare con nessuno, poiché Abdulkadir manderà i suoi uomini a eliminarlo. Attratto con una scusa, l'imprenditore verrà colto alla sprovvista da un uomo che le inietterà al collo una siringa contenente del veleno.

L'impresario si accascerà a terra dopo un attacco cardiaco fulminante e poco dopo si spegnerà dedicando gli ultimi pensieri alla sua amata Hunkar .

Uno sguardo in avanti: morte di Fekeli archiviata come 'malore'

Nelle successive puntate il corpo dell'uomo verrà trovato da Gaffur e Rashit ma la gendarmeria non penserà che si tratti di un omicidio. Il caso infatti verrà archiviato come un malore, per la precisione un infarto fulminante.

Zuleyha, Lutfyie e Sanyie , però, non crederanno a questa versione e quindi si metteranno alla ricerca della verità, mentre Hakan capirà subito che dietro la morte di Ali Rahmet c'è la mano del suo socio Abdulkadir e questo avrà delle conseguenze importanti nel loro rapporto.