Beatrice Luzzi ha lasciato da due giorni la casa del Grande Fratello dopo la morte di suo padre, ma non è ancora ufficiale la sua uscita definitiva dal cast del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Stando a quanto apprende Blasting News, la concorrente avrebbe preferito non riprendere il suo cellulare dopo aver messo piede fuori dall'abitazione di Cinecittà, così da non avere contatti esterni e soprattutto evitando di intaccare il suo percorso in vista di un possibile rientro nella casa per le battute finali di questa edizione.

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per la morte del padre

L'ex volto della soap opera Vivere mercoledì 3 gennaio ha lasciato l'abitazione di Cinecittà dopo essere stata informata dalla produzione del lutto che aveva colpito la sua famiglia: suo padre è morto, dopo l'operazione alla quale si era sottoposto nei giorni precedenti.

L'annuncio ufficiale è stato dato sui canali social della concorrente e, successivamente, la produzione del reality show ha pubblicato un messaggio di cordoglio con il quale abbracciava Beatrice e la sua famiglia.

Beatrice non ha voluto il suo cellulare: si ipotizza un rientro

Tuttavia, la sua uscita di scena dal cast del reality show di Canale 5 non sarebbe definitiva: la concorrente, infatti, potrebbe decidere di rientrare nel corso delle prossime settimane.

Al momento della sua uscita, infatti, Beatrice non avrebbe voluto impossessarsi del suo telefono cellulare che le avrebbe permesso di avere contatti con l'esterno e avere informazioni anche sul gradimento del pubblico.

La concorrente ha preferito restare isolata, stringendosi soltanto intorno ai suoi familiari e vivendo con loro questo momento di dolore.

Una scelta che non esclude la volontà dell'attrice di rimettersi in gioco nel reality, magari anche per riemergere in tv dopo un lungo periodo di stop. La decisione finale, però, spetterà all'attrice nel corso dei prossimi giorni in accordo con la produzione.

I fan sperano nel rientro in gioco di Beatrice per portarla alla vittoria finale

Un ritorno che non deluderebbe affatto gli spettatori e appassionati del reality show che, in queste settimane, hanno fatto il tifo per lei e l'hanno prontamente sostenuta e supportata in tutti i televoti che l'hanno vista protagonista, dai quali si è sempre salvata.

Per questo motivo, infatti, Beatrice risulta essere la favorita per la conquista del titolo di vincitrice di questa edizione del GF e, nel caso in cui dovesse rientrare per davvero in gioco, c'è da scommettere che i fan sarebbero pronti a supportarla con ancora più forza in occasione dei vari televoti.