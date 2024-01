Tra Hope e Thomas scoppierà la passione nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni americane annunciano che la figlia di Brooke si spingerà anche oltre con le parole, perché dopo l'ennesima discussione con Liam dirà a Thomas di amarlo. Lui stenterà a crederci, ma sarà molto felice dell'evoluzione del suo rapporto che, a dispetto delle previsioni di Brooke, sta crescendo giorno per giorno.

Un bacio tra Hope e Thomas cambierà tutto

Tra Hope e Liam la situazione precipiterà a causa di un bacio che ci sarà tra la figlia di Brooke e Thomas durante la trasferta della Forrester Creations a Roma.

Liam non perdonerà il tradimento a sua moglie e correrà da Steffy, lasciando crollare inesorabilmente il loro rapporto. Hope, invece, si godrà il successo della nuova collezione con Thomas e i due saranno sempre più vicini. La passione sarà incontrollabile e gli incontro tra Hope e il figlio di Ridge saranno sempre più frequenti. Thomas non potrà nascondere che il suo amore non è mai cambiato nonostante il tempo passato, ma Hope metterà dei freni al suo entusiasmo, precisando che la sua è solo una forte attrazione fisica. Quando Brooke scoprirà la tresca rimprovererà sua figlia invitandola a mettere immediatamente fine a quel rapporto che potrebbe rivelarsi malato e pericoloso, come era già successo in passato.

Gli avvertimenti di Brooke sulla relazione di sua figlia e Thomas

Hope non riuscirà a fare a meno di Thomas e ogni volta che avrà occasione di restare da sola con lui si lascerà andare senza pensare troppo al futuro. La donna, tuttavia, sarà sempre molto chiara con Thomas, chiedendogli se può reggere questa situazione pur essendo innamorato di lei.

Lui si mostrerà molto forte e pronto a prendere questa relazione come viene, senza aspettative. Brooke proverà a mettere in guardia Thomas, ricordandogli più volte che Hope non è innamorata di lui e non lo sarà mai, ma lui si dirà disposto a dare alla donna tutto lo spazio di cui avrà bisogno. All'improvviso, tuttavia, le cose sembreranno cambiare quando Hope avrà una discussione con Liam.

Lui le ribadirà il suo amore senza nascondere il rimpianto per il matrimonio finito. La figlia di Brooke sarà molto dura con Liam e gli spiegherà che Thomas le sta dando tutto quello di cui ha bisogno e che la ama profondamente. In quel momento, il figlio di Ridge arriverà allo chalet e Hope chiederà a Liam di farsi da parte. "L'uomo della mia vita adesso è Thomas che mi ama con tutto il cuore". La figlia di Brooke, inoltre, aggiungerà guardando Thomas: "E io lo amo per questo". Tra i due ci sarà un abbraccio e quando Liam andrà via scoppierà nuovamente la passione.

La situazione attuale tra Hope e Thomas non è delle migliori

La storia tra Hope e Thomas sembra incredibile guardando le puntate adesso in onda in Italia.

Tra i due c'è una forte tensione a causa della custodia di Douglas e nulla farebbe pensare ad un futuro insieme. Thomas è stato molto innamorato di Hope in passato, fino ad esserne ossessionato, ma in questo momento sembra aver superato abbondantemente il dolore del suo rifiuto. L'unico pensiero di Thomas adesso è solo riuscire a vivere con il suo bambino, ma Hope non è d'accordo con lui ed è pronta a dare inizio ad una dura battaglia legale. Tra Brooke e Thomas, inoltre, tra qualche giorno ci sarà un litigio in cui il figlio di Ridge punterà un coltello contro la donna. Tutto questo, però, è destinato a cambiare radicalmente.