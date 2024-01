Cambio programmazione per il Grande Fratello nel prime time del 6 gennaio 2024. Gli spettatori e affezionati del reality show condotto da Alfonso Signorini dovranno infatti fare a meno della messa in onda del nuovo appuntamento serale su Canale 5.

Al suo posto ci sarà il film Heidi che occuperà la fascia del prime time sfidando la serata finale della Lotteria Italia, abbinata al game show Affari Tuoi condotto da Amadeus su Rai 1.

Salta la puntata del Grande Fratello di sabato 6 gennaio 2024 su Canale 5

Il palinsesto del reality show subirà dunque delle modifiche nel corso della prima settimana di gennaio, dato che non è previsto nessun nuovo appuntamento serale.

Sabato 6 gennaio non ci sarà spazio per una nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, così come è accaduto nel corso dell'ultimo mese.

Il reality show salterà e al suo posto ci sarà spazio per la riproposizione del film Heidi, in programma dalle 21:30 circa sulla rete ammiraglia del Biscione fino alle 24 circa.

Il film Heidi prende il posto del reality show e sfida Affari Tuoi-Lotteria Italia in prime time

Sarà il film dunque a sfidare l'attesa serata di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, in cui saranno svelati i fatidici codici dei biglietti vincenti di questa edizione, tra cui quello del valore di 5 milioni di euro.

Un appuntamento particolarmente atteso e seguito dal pubblico italiano, che avrebbe potuto dare filo da torcere al reality show di Canale 5 che, in queste ultime settimane di programmazione, ha subito un calo di ascolti nella programmazione del sabato sera.

L'appuntamento con il GF, invece, ritornerà nuovamente lunedì 8 gennaio: questa sarà la nuova collocazione definitiva, dato che dal 13 gennaio riprenderà l'appuntamento con C'è posta per te condotto da Maria De Filippi nel sabato sera della rete ammiraglia Mediaset.

Ascolti in calo per le puntate serali del GF nel sabato di Canale 5

Un ritorno al giorno di messa in onda storico del programma condotto da Signorini che, sicuramente, saprà far crescere anche gli ascolti in prime time.

Il mese di dicembre, infatti, non è stato particolarmente positivo dal punto di vista auditel, complice la messa in onda al sabato sera: trattasi di una collocazione insolita per il reality show che ha ottenuto una media di circa 2,3 milioni di spettatori a settimana.

Lo share è passato dal 20-21% registrato di lunedì sera ad una media del 16-17% con un picco negativo del 15% riscontrato contro la finalissima di Ballando con le stelle su Rai 1 che ha quasi doppiato la rete ammiraglia Mediaset in prime time, registrando il 29% di share medio.